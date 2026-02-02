Goldman Sachs gestionará para BBVA un fondo de acciones europeas

La colaboración se enmarca en la estrategia de BBVA de aumentar el peso de los mercados privados en las carteras de banca privada hasta el 10%.

Invertirá más del 75% de la cartera en renta variable europea de cualquier capitalización y sector, aunque hasta un 15% podrá destinarse a emisores no europeos con actividad en Europa.

El fondo puede contratarse desde 10 euros, con una comisión de gestión del 0,3%, y estará dirigido principalmente a clientes de BBVA en gestión discrecional y fondos del grupo.

BBVA Asset Management ha dado un mandato de gestión a Goldman Sachs Asset Management para que se encargue de la cartera de su nuevo fondo de bolsa europea: Goldman Sachs European Equity for BBVA.

El fondo de BBVA puede ser contratado desde 10 euros y tiene una comisión de gestión del 0,3%. Según su folleto, el fondo se gestiona de forma activa.

El vehículo fruto de la colaboración entre BBVA AM y la filial neerlandesa de Goldman Sachs AM invertirá más del 75% de su cartera en renta variable de cualquier capitalización y sector.

Los emisores y los mercados serán europeos. No obstante, hasta un 15% de la exposición total podrá invertirse en emisores no europeos con actividad en Europa.

Su bajo precio responde a que el fondo será de consumo interno para BBVA. Esto es, va dirigido a clientes del grupo BBVA en el marco de los contratos de gestión discrecional de carteras, así como fondos de inversión y de pensiones gestionados por entidades del grupo BBVA.

Activos privados

Lo cierto es que BBVA suele dar mandatos de gestión a entidades internacionales. Hace un par de años, por ejemplo, el banco azul comenzó a ofrecer a sus clientes de más de 2 millones de euros una cartera de bonos corporativos asesorada por Morgan Stanley y el equipo liderado por el prestigioso gestor Richard Ford.

La alianza con Goldman Sachs AM llega pocos días después de que BBVA haya hecho pública su intención de elevar hasta el 10% el peso de los mercados privados en las carteras de banca privada, desde el 2% actual. Lo que implicaría multiplicar por cinco su relevancia en capital riesgo, deuda privada, infraestructuras y el sector inmobiliario especializado.

Asimismo, el banco vasco pretende avanzar "de forma decidida" en la constitución y gestión de sociedades de capital riesgo para sus clientes VIP.