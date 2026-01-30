Así funciona Viventua: la solución de Mutuactivos que permite vender la casa y seguir viviendo en ella

Las claves nuevo Generado con IA Viventua es una solución de Mutuactivos que permite a mayores de 65 años vender su vivienda y seguir viviendo en ella de forma vitalicia y gratuita. Los propietarios reciben el capital pactado y mantienen el derecho de habitación, mientras que el fondo Mutuafondo Vivienda Premium asume la titularidad del inmueble. El modelo no genera deudas futuras para los propietarios ni sus herederos y ofrece ventajas fiscales, ya que están exentos de tributar en IRPF por la ganancia patrimonial. Mutuactivos y Azzam Vivienda brindan acompañamiento continuo, gestionando incidencias técnicas y servicios adaptados a la tercera edad.

Cada vez más, la jubilación demanda soluciones financieras innovadoras para mantener el poder adquisitivo al dejar de trabajar, especialmente ante el aumento de la longevidad y la incertidumbre sobre el sistema de pensiones.

En este contexto, Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua Madrileña, ha lanzado Viventua, una propuesta diseñada para que los mayores puedan monetizar su vivienda sin abandonar su hogar ni renunciar a su calidad de vida.

Viventua es un producto diferencial en el mercado que permite a los propietarios de una vivienda habitual mayores de 65 años transmitir la titularidad del inmueble al fondo de inversión Mutuafondo Vivienda Premium, FILPE.

A cambio de esta venta, el propietario recibe el capital pactado y adquiere la condición de habitacionista, lo que le garantiza legalmente el derecho real de habitación de forma vitalicia y gratuita. Esta estructura asegura que el usuario pueda permanecer en su residencia de siempre con total tranquilidad mientras viva.

En caso de matrimonios, el derecho de habitación protege a ambos cónyuges por igual, siempre que la vivienda sea de titularidad compartida.

El modelo de Viventua no implica cargas financieras para el futuro, a diferencia de la hipoteca inversa, vehículo con el que el propietario mantiene la titularidad, pero contrae una deuda que crece con el tiempo.

Al tratarse de una transmisión de la propiedad, no se generan cuotas mensuales ni intereses, lo que simplifica la posterior sucesión patrimonial, ya que los herederos no tendrán que gestionar deudas acumuladas vinculadas al inmueble.

El proceso de contratación destaca por su rigor y transparencia. El valor de la transmisión se establece a partir de una tasación independiente que refleja el precio de mercado, sobre la cual se aplica un ajusteen función del estado de la vivienda y la esperanza de vida del propietario. Una vez formalizada la operación, el pago se realiza de forma inmediata.

En cuanto al reparto de responsabilidades, el habitacionista continúa asumiendo los gastos ordinarios derivados del uso de la vivienda, tales como los suministros, las cuotas de comunidad e impuestos como el IBI. Por su parte, Viventua se hace cargo de las derramas extraordinarias, el seguro de daños y la gestión integral de la propiedad.

Otro de los aspectos diferenciales de este servicio es el acompañamiento continuo que prestan Mutuactivos y a través de Azzam Vivienda. Esta entidad no solo asiste al propietario en la fase inicial de recopilación de documentos, sino que se convierte en un aliado tras la venta.

Azzam se encarga de gestionar cualquier incidencia técnica o reparación en el inmueble y ofrece servicios adicionales adaptados a la tercera edad, que abarcan desde la asistencia sanitaria domiciliaria hasta el asesoramiento especializado en la elección de centros asistenciales si fuera necesario.

Desde el punto de vista fiscal, la operación tiene ventajas para el colectivo senior. Los mayores de 65 años están exentos de tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial obtenida con la venta de su vivienda habitual, aunque sí deben satisfacer la plusvalía municipal y los costes asociados a los certificados de venta.

Mutuactivos garantiza durante todo el proceso la máxima transparencia informativa tanto para el titular como para sus herederos. Viventua se presenta así como una alternativa interesante para poder completar los ingresos tras la jubilación y poder mantener el poder adquisitivo.