Dunas mantiene su línea conservadora y evita sectores 'calientes' como banca, defensa y tecnología para 2026

Dunas Capital ha crecido en 2025, alcanzando 4.884 millones de euros en activos bajo gestión y situándose entre las diez principales gestoras españolas.

En renta fija, apuesta por duraciones cortas y prefiere la deuda estadounidense frente a la europea.

La gestora prioriza inversiones en energía, salud y financiera, eligiendo valores como Redeia, Iberdrola y E.ON.

Dunas Capital ha presentado su estrategia de inversión para el nuevo año. En la cartera de la gestora independiente para 2026 no hay sorpresas y escasean los movimientos.

Su director de Renta Variable, Carlos Gutiérrez, ha explicado que los grandes pesos de la selección se han centrado en la industria energética, el sector salud y el financiero.

Dentro de las energéticas, Gutiérrez ha destacado valores como Redeia, Iberdrola o E.ON y ha calificado a este sector como clave para sustentar a la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos.

En cuanto a las finanzas, el gestor ha destacado que no hacen referencia a los bancos, "que ya han subido demasiado", aunque Santander es la excepción a este argumento y sí que se cuela en la estrategia.

El director de Renta Variable de Dunas Capital también ha descartado otros sectores como la tecnología. En este ámbito, Gutiérrez consideraba que "cualquier tropiezo supondría grandes caídas".

Además, el directivo ha señalado que no encuentran nada "verdaderamente atractivo" en un mercado que ha definido como "muy encarecido".

En este sentido, ha aludido al sector de la defensa y ha destacado la volatilidad actual que rodea las inversiones: "El ritmo es tan acelerado que las oportunidades se acaban para los gestores", ha añadido.

En relación con la inversión en Renta Fija, José María Lecube, director de esta sección de Dunas Capital, ha destacado que la estrategia de la gestora se centra en duraciones reducidas que eviten vencimientos superiores a cinco años y opta de manera preferente por la deuda estadounidense frente a la europea.

Además, Lecube ha incidido en la búsqueda de oportunidades en el mercado de los bonos, centrándose en encontrar productos que se ajusten al contexto macroeconómico y puedan esquivar barreras como las políticas arancelarias para generar beneficios.

Balance del 2025

La gestora de activos independiente también ha hecho balance de un 2025 "muy intenso" para el grupo.

El pasado año estuvo marcado por la reorganización interna de Dunas Capital, la absorción de Gesnorte y el lanzamiento de nuevos fondos.

Todo este trabajo se ha traducido en un crecimiento general del grupo, que ya entra al top ten del ranking de gestoras españolas si se tiene como referencia las suscripciones netas de 2025.

Este no ha sido el único hito. Los activos bajo gestión de Dunas Capital han alcanzado los 4.884 millones de euros y superan la barrera de los 5.000 millones si se incluyen activos alternativos.

Además, el balance para los distintos fondos de la gestora es "sobresaliente" por parte de sus directivos. Todos los fondos de su gama Dunas Valor -la más importante para el grupo- cerraron 2025 en positivo y cumpliendo los objetivos anuales.

De manera segregada, Dunas Valor Prudente es el vehículo que mejor racha se anota. El fondo no ve números rojos desde septiembre de 2022 y ha terminado el año con una rentabilidad del 3,42%.

Alfonso Benito, el director de Gestión de Activos de la firma, ha señalado que este era un buen beneficio para "clientes conservadores que esquivan grandes sobresaltos y buscan una rentabilidad razonable con bajo riesgo", lo que ha definido como "el perfil del inversor español".

En cuanto al fondo Dunas Valor Equilibrado, Benito ha resaltado que haya conseguido cerrar todos los meses del año en positivo, especialmente teniendo en cuenta la situación de marzo y abril.

Otros, como el Dunas Valor Flexible, también acumulan un recorrido destacado. El fondo también lleva cinco años cerrando en verde, aunque no consigue terminar todos los meses con ganancias.

Por último, Benito ha mencionado el Dunas Valor Audaz, el último lanzamiento de Dunas Capital. Aunque el director de Gestión de activos no ha dado grandes detalles, sí ha afirmado que el fondo "ha comenzado a coger tracción después del verano".

Contexto macro

Por último, los analistas de Dunas Capital han resumido la situación macroeconómica en varios pilares. Su director de análisis, Borja Gómez, ha destacado el endeudamiento generalizado de las economías por su elevado gasto público.

En este sentido, Gómez ha pronosticado un crecimiento a largo plazo más bajo y un efecto inflación al que, reconocía, "ya estamos acostumbrados".

En cuanto a la economía estadounidense, el directivo de Dunas Capital ha hablado de "grietas" que dibujan una situación "que no es desfavorable, aunque sí presenta muchos riesgos".

Con este panorama, los directivos de la firma se han fijado unos objetivos ambiciosos de cara a 2026, que esperan cumplir para seguir creciendo como grupo en un mercado muy competitivo.