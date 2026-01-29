SpainCap presiona para que Economía incluya al capital privado dentro de la cuenta personal de ahorro e inversión

SpainCap, la patronal del capital privado, mete presión al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para que el diseño de la nueva cuenta de ahorro e inversión que promueve la Unión Europea incluya a los fondos de capital privado junto a otros activos como las acciones, los bonos o los fondos de inversión líquidos.

Cabe recordar que Economía lanzó en diciembre una consulta pública para recabar sugerencias de los agentes interesados sobre la creación de esta cuenta, así como de la implementación del sello ‘Finance Europe’. El plazo para participar en la consulta acaba este 30 de enero.

Desde la asociación española consideran que los fondos de capital privado son de vital importancia para canalizar el ahorro de las familias europeas hacia las empresas del Viejo Continente, tanto o más como el resto de activos financieros tradicionales, habida cuenta de que en países como, por ejemplo España, apenas el 0,2% de las empresas cotizan en bolsa y la gran mayoría son privadas.

SpainCap ya ha mandado al Ministerio su propuesta en forma y tiempo y está a la espera de que, una vez cerrado el plazo para contestar, Economía afine el proyecto normativo con algunas de las sugerencias incorporadas por los agentes y también con el ojo puesto en qué hace el Ministerio de Hacienda, que es quien establecerá el porcentaje fiscal a pagar por los rendimientos de la cuenta.

Bancos, gestoras, aseguradoras y patronales recuerdan que la citada cuenta de ahorro e inversión debería estar incentivada fiscalmente -o ser neutra- y coordinada a nivel comunitario para que su funcionamiento sea un éxito. De lo contrario, podría morir en la orilla.

Fondo soberano

El debate se ha producido en el marco de la presentación ante los medios que SpainCap ha llevado a cabo para hacer balance de las magnitudes del sector del capital privado en 2025.

El año pasado, el volumen de inversión del capital privado en España alcanzó los 6.403 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, en un total de 828 inversiones, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a doce meses antes.

De esa cantidad, casi un 64% lo movieron fondos internacionales que operan en España, que mantienen el apetito tanto por las grandes operaciones como por el venture capital, ya que cuentan con abundante liquidez y un demostrado interés por el mercado empresarial español.

A pesar de las dificultades para la captación de nuevo dinero, la industria del capital privado registró su segundo mejor ejercicio de la serie histórica en términos de levantamiento de capital o fundraising, con 4.183 millones, un 8% menos, y desinvirtió 3.739 millones, un 2% más, lo que arroja ligeras esperanzas de que las carteras de los fondos reactivan su rotación tras cuatro años de parón.

Preguntados también por el nuevo fondo soberano España Crece que gestionará el ICO y que, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, podrá movilizar en torno a 60.000 millones de euros de forma directa gracias al remanente de los fondos Next Gen, con la intención de que inversores privados pongan el resto hasta los 120.000 millones, la presidenta de SpainCap, Elena Rico, ha defendido que lo que más apoyan desde la asociación son precisamente iniciativas público-privadas como esta.

“Todo lo que sea canalizar recursos de forma estructurada, lo apoyamos”, ha aseverado Rico, aunque también pendiente de la letra pequeña del fondo soberano de coinversión.