Miguel Ángel Sánchez Lozano sucede a Samantha Ricciardi como CEO interino de Santander AM

Santander Asset Management apuesta por una vieja cara conocida dentro de la casa para tomar el mando tras la próxima salida de Samantha Ricciardi, la CEO actual, hacia Fidelity el próximo 31 de enero.

Desde el 1 de febrero, será Miguel Ángel Sánchez Lozano quien ocupe el cargo de CEO en SAM. Al menos, de forma interina, a tenor del comunicado interno enviado este martes por la gestora.

No obstante, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el brazo de inversión del Grupo Santander sigue con un proceso de selección abierto, tanto interna como externamente. El propio Sánchez Lozano podría ser ratificado como CEO definitivo al finalizar el citado proceso si no se encuentra otra alternativa mejor.

Sánchez Lozano lleva la práctica totalidad de su carrera en Banco Santander, primero en Banesto y después en el Grupo Santander, tanto en el banco como en SAM.

Entre 2019 y 2022 ya dirigió Santander AM en España, y desde ese momento es el responsable global de Distribución en la Red Santander de SAM. A partir de febrero, compaginará ambas funciones directivas.

Sánchez Lozano sucede -como mínimo, transitoriamente- a Ricciardi, que se marcha a Fidelity para capitanear su negocio en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

La mexicana llegó a SAM desde BlackRock y ha permanecido cuatro años en la gestora de activos del Santander, que hoy día administra unos 255.000 millones de euros a nivel global.