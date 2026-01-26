El nuevo modelo de banca privada del Sabadell atrae 12.500 millones tras tres años de rodaje con la red del grupo

Sabadell Urquijo ha creado una unidad de fondos alternativos y prevé lanzar nuevos productos junto a BS Capital en el segundo semestre del año.

La gestora de Sabadell Urquijo cerró 2025 con 3.954 millones de euros en mandatos de clientes, siendo las carteras a medida el servicio más demandado.

El volumen gestionado por Sabadell Urquijo ha crecido un 48% en tres años, pasando de 49.100 a 72.500 millones de euros.

El nuevo modelo de banca privada de Sabadell ha atraído 12.500 millones de euros en tres años y ha incrementado su clientela un 53%, alcanzando los 142.000 clientes.

El nuevo modelo de banca privada que hace ahora tres años implementó Banco Sabadell, más pegado a la red del banco y tras eliminar el segmento de banca personal, ha logrado aumentar en un 53% los clientes que trata Sabadell Urquijo, hasta los 142.000, y los nuevos clientes han traído 12.500 millones de euros de dinero nuevo en este tiempo.

Como indica Xavier Blanquet, director de Negocio de Banca Privada de Banco Sabadell, hace tres años el segmento de altos patrimonios contaba con 49.100 millones en gestión, y ahora ese volumen se ha incrementado hasta los 72.500 millones, lo que supone un 48% más con respecto al arranque del plan.

En esa ofensiva, el grupo francés Amundi -quien adquirió Sabadell Asset Management en 2020- ha tenido un papel importante, puesto que ha preparado una nueva plataforma de inversión para la banca privada del Sabadell.

Gracias a los ascensos y recolocaciones internas de banqueros, la banca privada del grupo catalán ha pasado de dar servicio con 170 banqueros a los 503 que la componen en la actualidad.

Entre tanto, la gestora de Sabadell Urquijo, que es quien ejecuta mucha de las estrategias de sus clientes VIP, ha cobrado un rol esencial. Ha cerrado 2025 con 3.954 millones de euros en mandatos de clientes bajo gestión, montante un 54% superior frente al inicio de 2023 cuando dio comienzo el plan.

Tal y como detalla Jaime Hoyos, consejero-director de Urquijo Gestión, de esa cantidad una buena parte son las carteras a medida, que suponen 2.977 millones (un 74% más en el trienio) o, lo que es lo mismo, un 75% del total que ejecuta la gestora.

Las carteras a medida son el servicio estrella de la casa y, en opinión de Hoyos, por cómo se desenvuelve la industria, van a cobrar más protagonismo si cabe en 2026 y 2027.

El resto del volumen de Urquijo Gestión se reparte entre sicav (840 millones) y seguros unit linked y otros productos de inversión.

Preguntados por el efecto que tuvo la opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell durante el tiempo que duró hasta su fiasco final, 17 meses, tanto Blanquet como Hoyos afirman que la banca privada del Sabadell ha logrado salir airosa del asedio, "incluso con más clientes y volumen a gestionar". "Tenemos una clientela muy fiel, y han llegado más", puntualiza Hoyos.

Proyectos y estrategia en 2026

El último proyecto de Sabadell Urquijo ha sido el fichaje por parte de su gestora de Javier Reguart, procedente de Actyus (Andbank), para crear una unidad de fondos alternativos para desarrollar nuevos productos junto a BS Capital. Se espera que esta nueva unidad lance vehículos nuevos en el segundo semestre de este año.

Volviendo a las carteras que gestiona Urquijo Gestión, la previsión de Hoyos es que, para 2026, el BCE mantenga su facilidad de depósito en el 2% y que la Fed estadounidense haga dos bajadas de tipos de 25 puntos básicos cada una, hasta el entorno del 3%.

"Este año vamos a seguir con una estrategia muy similar a la de 2025: con sesgo a Estados Unidos, tecnología y sectores cíclicos como financieras, industriales (donde se incluye defensa), consumo y comunicaciones, con ejemplos en este último como Amazon o Apple", adelanta Hoyos.