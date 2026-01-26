Aurica cierra su primer 'search fund' con sobresuscripción y capta 50 millones

El fondo apoya a emprendedores ('searchers') para identificar y adquirir empresas, asumiendo posteriormente la gestión de las mismas.

Ya ha realizado cuatro inversiones, destacando la adquisición del 80% de Hispania, una escuela de español para extranjeros.

El fondo está enfocado en invertir en 15 pymes europeas rentables de sectores como servicios, salud, tecnología y educación.

Aurica Search Fund I ha cerrado su primer fondo con una sobresuscripción, alcanzando los 50 millones de euros.

Aurica Search Fund, la plataforma de coinversión con emprendedores en operaciones de búsqueda y adquisición de empresas privadas de la gestora Aurica Capital, ha cerrado su primer fondo, Aurica Search Fund I, con una sobresuscripción que eleva el volumen total captado a los 50 millones de euros.

Cuando empezó a mover el fondo en 2023, Aurica aspiraba a levantar entre 30 y 40 millones de euros.

Con este cierre, el fondo se convierte en uno de los mayores vehículos de inversión en el segmento search fund en Europa y el primer fondo a nivel europeo que nace de una gestora de private equity.

El search fund de Aurica tiene como objetivo invertir en 15 compañías, principalmente pymes europeas con modelos de negocio rentables, en fase de crecimiento y con generación recurrente de caja. El fondo priorizará aquellos sectores con vientos de cola estructurales: servicios, salud, tecnología y educación.

Actualmente, el fondo ya ha cerrado cuatro operaciones, la más reciente en noviembre, participando en la adquisición del 80% de Hispania, una escuela de español para extranjeros junto con otros inversores del ecosistema search fund.

Otras inversiones

Las otras participadas son CSP, una empresa británica dedicada a la seguridad y gestión del tráfico en grandes eventos deportivos; Alfavet, compañía alemana especializada en la fabricación y comercialización de nutracéuticos para mascotas, y SOS Software Service, distribuidora alemana de software.

Siguiendo el modelo search fund, el fondo dará apoyo a una veintena de emprendedores, conocidos como searchers, a los que financiará para que se dediquen en exclusiva a identificar y adquirir una compañía para posteriormente asumir la dirección general de la misma.

"Europa, y especialmente España, ofrece muy buenas oportunidades para el modelo search fund. Estamos identificando numerosas pymes con gran potencial que requieren una transición ordenada y una gestión más profesionalizada, así como el talento adecuado para gestionarlas", señala Ricardo Velilla, socio de Aurica Capital y director de Inversiones de Aurica Search Fund.

Junto a Velilla, el equipo del search fund está formado por los analistas Héctor Pont y Laura Ribas.

Aurica Search Fund tiene vocación de inversor hands-on, involucrándose en los consejos de administración y acompañando a los nuevos consejeros delegados en la profesionalización y crecimiento de las compañías.