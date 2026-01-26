Ricardo Velilla, socio de Aurica y director de Inversiones de Aurica Search Fund.

Ricardo Velilla, socio de Aurica y director de Inversiones de Aurica Search Fund. Europa Press.

Fondos de inversión

Aurica cierra su primer 'search fund' con sobresuscripción y capta 50 millones

Tras comprar el 80% de Hispania, se convierte en uno de los mayores vehículos de inversión en el segmento 'search fund' en Europa.

Más información: Paramés inicia la cuenta atrás para el cierre parcial de sus fondos: sólo tiene hueco para 1.000 millones más

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

Aurica Search Fund I ha cerrado su primer fondo con una sobresuscripción, alcanzando los 50 millones de euros.

El fondo está enfocado en invertir en 15 pymes europeas rentables de sectores como servicios, salud, tecnología y educación.

Ya ha realizado cuatro inversiones, destacando la adquisición del 80% de Hispania, una escuela de español para extranjeros.

El fondo apoya a emprendedores ('searchers') para identificar y adquirir empresas, asumiendo posteriormente la gestión de las mismas.

Aurica Search Fund, la plataforma de coinversión con emprendedores en operaciones de búsqueda y adquisición de empresas privadas de la gestora Aurica Capital, ha cerrado su primer fondo, Aurica Search Fund I, con una sobresuscripción que eleva el volumen total captado a los 50 millones de euros.

Cuando empezó a mover el fondo en 2023, Aurica aspiraba a levantar entre 30 y 40 millones de euros.

Con este cierre, el fondo se convierte en uno de los mayores vehículos de inversión en el segmento search fund en Europa y el primer fondo a nivel europeo que nace de una gestora de private equity.

Los cuatro socios de Mission: Julio Ribes, Jorge Dobón, Mario Navarro y Álvaro Callejo.

El search fund de Aurica tiene como objetivo invertir en 15 compañías, principalmente pymes europeas con modelos de negocio rentables, en fase de crecimiento y con generación recurrente de caja. El fondo priorizará aquellos sectores con vientos de cola estructurales: servicios, salud, tecnología y educación.

Actualmente, el fondo ya ha cerrado cuatro operaciones, la más reciente en noviembre, participando en la adquisición del 80% de Hispania, una escuela de español para extranjeros junto con otros inversores del ecosistema search fund.

Otras inversiones

Las otras participadas son CSP, una empresa británica dedicada a la seguridad y gestión del tráfico en grandes eventos deportivos; Alfavet, compañía alemana especializada en la fabricación y comercialización de nutracéuticos para mascotas, y SOS Software Service, distribuidora alemana de software.

Siguiendo el modelo search fund, el fondo dará apoyo a una veintena de emprendedores, conocidos como searchers, a los que financiará para que se dediquen en exclusiva a identificar y adquirir una compañía para posteriormente asumir la dirección general de la misma.

"Europa, y especialmente España, ofrece muy buenas oportunidades para el modelo search fund. Estamos identificando numerosas pymes con gran potencial que requieren una transición ordenada y una gestión más profesionalizada, así como el talento adecuado para gestionarlas", señala Ricardo Velilla, socio de Aurica Capital y director de Inversiones de Aurica Search Fund.

Junto a Velilla, el equipo del search fund está formado por los analistas Héctor Pont y Laura Ribas.

Aurica Search Fund tiene vocación de inversor hands-on, involucrándose en los consejos de administración y acompañando a los nuevos consejeros delegados en la profesionalización y crecimiento de las compañías.