Mutuafondo Transición Energética gana la carrera de la sostenibilidad con una revalorización del 27%

Mutuactivos apuesta por la inversión responsable y la sostenibilidad, combinando rentabilidad y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda climática europea.

Entre sus principales posiciones destacan empresas como EDP Renovables, Nexans, First Solar e Iberdrola, todas referentes en la transición energética.

El fondo invierte en compañías que reducen emisiones contaminantes y fomentan un modelo energético más limpio, estructurando su cartera en energías renovables, electrificación y eficiencia energética.

Mutuafondo Transición Energética ha cerrado 2025 como el fondo más rentable de su categoría, con un rendimiento del 26,95%, muy por encima del promedio del sector.

Mutuafondo Transición Energética, el fondo de Mutuactivos que invierte en compañías que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes, ha cerrado 2025 como el más rentable de su categoría (RV Ecología), con un rendimiento del 26,95%, frente al 5,62% de media del sector, según datos de Morningstar.

Este resultado confirma la solidez de una estrategia que combina sostenibilidad y rentabilidad, dos conceptos que, lejos de ser excluyentes, se refuerzan mutuamente.

Lanzado en 2021, Mutuafondo Transición Energética nació con un objetivo claro: canalizar inversión hacia compañías que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes y al impulso de un modelo energético más limpio.

Clasificado como fondo Artículo 8 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), promueve características ambientales específicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda climática europea.

La cartera del fondo se estructura en tres grandes bloques: energías renovables, electrificación y movilidad, y eficiencia energética. Entre sus principales posiciones figuran empresas líderes como EDP Renovables, Nexans, First Solar, o Iberdrola, todas ellas referentes en la transición hacia un ecosistema energético más sostenible.

Este enfoque diferenciador ha permitido a Mutuafondo Transición Energética destacar frente a otros fondos de renta variable, muchos de los cuales concentran sus inversiones en compañías tecnológicas. Mutuactivos, en cambio, ha identificado una oportunidad clara en empresas tradicionales de generación y transporte de electricidad renovable, que representan aproximadamente dos tercios de la cartera.

A ello se suma la inversión en compañías vinculadas a la electrificación para reducir la dependencia de combustibles fósiles y también en firmas dedicadas a mejorar la eficiencia energética en edificios y procesos industriales.

Más allá de los excelentes resultados de 2025, la gestora del Grupo Mutua Madrileña mantiene una visión positiva y largoplacista.

“Estamos asistiendo a un incremento de la demanda eléctrica apoyada en el consumo de los centros de datos, del crecimiento económico y en la progresiva electrificación de la economía. La forma más barata de atender este incremento de la demanda eléctrica en la mayoría de las economías es a través de fuentes renovables, como la fotovoltaica y la eólica, complementadas con sistemas de almacenamiento”, señalan desde Mutuactivos.

Esta tendencia, junto con los menores costes y plazos de instalación frente a plantas de gas o nucleares, refuerza la viabilidad de las renovables a medio y largo plazo.

El éxito de Mutuafondo Transición Energética se enmarca en el compromiso global de Mutuactivos con la inversión responsable. Con ello, la gestora no solo busca ofrecer rentabilidad a sus partícipes, sino también contribuir activamente a la transición hacia un modelo económico más sostenible.