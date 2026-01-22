Demium se reconvierte en Mission y lanza un fondo de 35 millones para encumbrar a los "mejores fundadores"

Demium empieza su segunda vida. La gestora de venture capital ha sido rebautizada como Mission y aprovecha la ocasión para lanzar al mercado su nuevo fondo de hasta 35 millones de euros para encumbrar a los "mejores fundadores" de empresas y startups desde las fases más tempranas.

Mission nace como "la evolución natural de 13 años de experiencia invirtiendo y creando compañías desde cero". Tras haber apoyado a más de 250 startups, Demium consolida ahora su estrategia bajo una nueva marca, Mission, y una estructura de fondo diseñada para "capturar el valor de la nueva ola tecnológica, marcada por la IA y la automatización", en palabras de Jorge Dobón, fundador y socio de la firma.

El nuevo fondo (Mission Fund I) está gestionado por un equipo con amplia experiencia como emprendedores e inversores, liderado por Dobón, junto a los general partners Mario Navarro (fundador de Triple), Julio Ribes (fundador de Swipcar y Holaglow) y Álvaro Callejo (exCEO de Ritmo).

El vehículo tiene como objetivo invertir en alrededor de 80 compañías, con un ticket inicial medio de 250.000 euros, llegando a invertir hasta 2 millones de euros en las mejores compañías, y actuando como su primer inversor institucional.

La actual estrategia les ha llevado a invertir en los últimos tres años en compañías como Dealcar, Orbital Paradigm, Rauda AI o Theker. Esta última, una startup de robótica e inteligencia artificial con sede en Barcelona que desarrolla robots versátiles para entornos industriales y logísticos, se destacó el verano pasado con una ronda de 21 millones en la que participó Inditex.

Mission Fund I ya ha comenzado a desplegar capital y ha realizado sus tres primeras inversiones. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) han decidido volver a confiar en el equipo gestor para esta nueva etapa y les han comprometido 10,5 y 5 millones de euros, respectivamente.

En sus primeros diez años, la antigua Demium incubó compañías e impulsó casos de éxito como Citibox, Voicemod, Singularu, Landbot o Swipcar.