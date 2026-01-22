La boutique inmobiliaria GRC IM incorpora a Massimo Massimilla como socio para su expansión en Italia y Portugal

GRC IM destaca por su participación en la expansión de Room00 Group y acuerdos relevantes como la joint venture con Hayfin Capital para proyectos superiores a 100 millones de euros.

Su labor incluirá el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión y la relación con inversores institucionales y socios estratégicos.

Massimilla cuenta con más de 20 años de experiencia en hostelería, sector inmobiliario y gestión de activos, incluyendo cargos en Explorer Investments, Algebris y Morgan Stanley.

GRC Investment Managers incorpora a Massimo Massimilla como nuevo socio para liderar su expansión en Italia y Portugal.

La boutique de inversión inmobiliaria GRC Investment Managers refuerza su estrategia de crecimiento en el sur de Europa con la incorporación de Massimo Massimilla como nuevo socio de inversiones.

Con más de 20 años de experiencia en hostelería, inmobiliario y otras clases de activos, Massimilla cuenta con una "sólida trayectoria profesional en la creación, análisis y ejecución de operaciones value-add y distressed, tanto en capital como en crédito", según la firma.

Antes de incorporarse a GRC IM, Massimilla dirigió el Hospitality Fund de Explorer Investments, en Lisboa, un vehículo centrado en inversiones en el sector hotelero en Portugal. Previamente, ocupó puestos de responsabilidad en Algebris Investments, como socio en Londres y como CEO en Italia y responsable del área de Non Performing Loans.

El ejecutivo comenzó su carrera en banca de inversión en Morgan Stanley y Goldman Sachs. También ha pasado por Albemarle Asset Management como socio y responsable de Inversiones Alternativas.

En su nuevo cargo, Massimilla liderará el desarrollo y la estructuración de nuevas oportunidades de inversión en Portugal e Italia, desempeñando también un papel central en la relación con inversores institucionales, family offices y socios estratégicos.

Room00 y King Street

También será responsable de supervisar el diseño de vehículos de inversión y la ejecución de operaciones, en estrecha colaboración con el equipo de GRC IM.

Entre las operaciones más relevantes del mercado, la empresa ha participado activamente en el desarrollo de la plataforma hotelera Room00 Group, apoyando su expansión y la adquisición de activos hoteleros tras la entrada de King Street Capital Management, que garantizó una inversión de hasta 400 millones de euros para impulsar el crecimiento del grupo en Europa.

Esta operación se ha convertido en una de las transacciones de referencia más recientes en el sector hotelero europeo.

También fue muy sonada hace un par de años su joint venture con el fondo británico Hayfin Capital para desarrollar proyectos de inversión por un valor superior a los 100 millones de euros.