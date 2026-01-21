Fracttal cierra una financiación de 32 millones con Riverwood para crecer en Europa y Latam

Fracttal, presente en más de 60 países y con clientes como Iberostar, Acciona, Veolia, Coca-Cola y FedEx, explorará adquisiciones y alianzas estratégicas para consolidar su liderazgo.

Los fondos se destinarán a reforzar las capacidades de inteligencia artificial y desarrollo de producto, así como a acelerar la expansión en Latinoamérica y Europa.

La inversión también ha contado con la participación de inversores actuales como Kayyak, GoHub, Amador y el fondo español Seaya Ventures.

Fracttal, la compañía de soluciones de mantenimiento impulsadas por inteligencia artificial, ha cerrado una ronda de financiación de más de 37 millones de dólares (32 millones de euros) liderada por el fondo norteamericano Riverwood Capital.

La inyección también ha contado con la participación de todos sus inversores actuales: Kayyak, GoHub o Amador. Entre ellos, el fondo español Seaya Ventures.

Riverwood, famoso por haber participado como inversor en el camino al Nasdaq de compañías como GoPro y de tener en cartera otras participadas como Gigared, Files.com, Legion o QuintoAndar, ha copado más del 60% de la ronda. Esto es, ha puesto más de 19 millones de euros.

La inversión reforzará las capacidades de IA y desarrollo de producto de Fracttal y acelerará su expansión en Latinoamérica (México y Brasil) y Europa (España o Francia).

Actualmente, Fracttal cuenta con más de 20 millones de activos registrados y está presente en más de 60 países. Entre sus clientes se encuentran empresas de sectores industriales y de mantenimiento de instalaciones como Iberostar, Acciona, Veolia, Coca-Cola y FedEx.

"Hoy, la IA y la proliferación de sensores industriales están abriendo posibilidades que eran impensables hace apenas una década. Ahora podemos entender el estado de un activo antes de que falle, aprender de cada operación y capacitar a los equipos de mantenimiento para tomar decisiones más rápidas y acertadas", señala Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal.

En paralelo, la compañía explorará "activamente" oportunidades de crecimiento inorgánico, incluyendo adquisiciones estratégicas y alianzas, para acelerar la expansión en nuevos mercados, profundizar en las capacidades del producto y consolidar su liderazgo en regiones clave.