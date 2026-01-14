Panza cumple su tercer aniversario sin banca, defensa o alcohol, pero con BWM como gran apuesta

Panza apuesta por BMW como eje estratégico hasta 2026, tras salir de banca, defensa y alcohol por razones de ciclo y demanda.

Panza Capital cumple su tercer aniversario con 240 millones de euros en activos bajo gestión, sin banca, defensa o alcohol en cartera, pero con BMW como punta de lanza de su estrategia para 2026.

La gestora ha calificado de "muy satisfactorio" su balance de los tres primeros años, con los tres fondos con rentabilidades "atractivas", pero "sin tomar riesgos innecesarios", como ha resumido Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza.

El fondo Panza Valor logra un rendimiento anualizado a tres años del 10,2%; Panza Inversiones, un 7,4%; y Panza Premium, un 2,7%. "Tenemos una convicción enorme en la cartera para los próximos años y su rendimiento potencial", ha aseverado Trillo en una presentación ante la prensa con motivo de la carta anual de 2025 a inversores.

En 2025, Panza ha deshecho sus posiciones del 8% tanto en bancos como en defensa. "Los bancos están en máximos de beneficios y margen de interés y lo normal sería que ya no lo hagan tan bien. Los inversores generalistas están entrando en banca ahora, mientras los especializados están saliendo. Es una señal de fin de ciclo", ha explicado Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de Panza Capital.

En cuanto al sector de la defensa, y como ha reiterado en varias ocasiones previas De la Lastra, "el creciente interés por el sector [a raíz del rearme de Europa] tiene que traducirse en demanda real, algo que no vemos tan claro".

No obstante, Panza mantiene una ligera posición en Babcock. "Desde la llegada de David Lockwood (CEO) y David Mellors (CFO) en 2020, la compañía se ha reordenado. Hoy es una empresa sana, proveedora estratégica de Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Canadá y Francia. Un negocio que crece de manera rentable y que es capaz de volver a pagar dividendos y recomprar acciones".

Con la industria del alcohol intentaron replicar su estrategia contracíclica en banca y defensa. Mediante Pernod Ricard y Campari llegaron a un 2% en el sector de las bebidas destiladas, con la ambición de escalar hasta un 8%. Pero esta ofensiva no ha respondido tan bien, dada la demanda decreciente "estructural, y no coyuntural", de alcohol entre la población y los jóvenes.

"El consumo sigue sin recuperarse, y las compañías parece que no quieren reconocerlo y sólo esperan a que el consumo recupere. Están en fase de negación. Nosotros pusimos un pie en alcohol, hemos visto que la tendencia no se da la vuelta, y hemos vuelto a salir", ha confirmado De la Lastra.

Por el contrario, ven con buenos ojos compañías de automoción europeas como BMW, un mercado el automovilístico donde la UE ha dado un paso atrás al proponer permitir la producción de coches de combustión -gasolina y diésel- más allá de 2035.

"BMW es una marca premium controlada por la familia Quandt, que cotiza a un flujo de caja libre del 11% y sin deuda", ha resumido el gestor principal de Panza.

Preguntado De la Lastra por su postura hacia petroleras europeas como ENI o Repsol, que previsiblemente serán protagonistas junto a las grandes petroleras de EEUU en la reconstrucción de la industria del crudo en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por la Administración Trump, el gestor ha renegado de la opción de invertir en ellas.

"Nunca hemos tenido mucha energía. No vamos a participar de lo que está ocurriendo en Venezuela, ya que creemos que no es el fin de los líos en Venezuela", ha dicho tajante De la Lastra.