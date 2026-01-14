BBVA 'roba' a Inversis la custodia de los 325 millones de euros en fondos de inversión de Fonditel (Telefónica)

El sector de depositaría de activos se está concentrando en menos entidades debido a la necesidad de escala para ser rentable.

Con este movimiento, BBVA consolida su posición como tercer mayor depositario en España, solo por detrás de Cecabank y Caceis.

El banco ya gestionaba la custodia de unos 4.275 millones de euros de Fonditel en fondos y planes de pensiones, y ahora su total gestionado asciende a cerca de 4.600 millones.

BBVA ha asumido la custodia y depositaría de los fondos de inversión gestionados por Fonditel, valorados en 325 millones de euros, que antes estaban en manos de Inversis.

BBVA se hace con el 100% de la custodia y depositaría de los vehículos de inversión de Fonditel, la gestora encargada de los ahorros de los empleados de Telefónica.

El banco azul ya custodiaba los, aproximadamente, 4.275 millones de euros que Fonditel tiene en fondos y planes de pensiones, tanto individuales como de empleo.

Y ahora ha arrebatado a Inversis (propiedad de Banca March al 51% y Euroclear al 49%) la custodia y depositaría de los casi 325 millones que Fonditel también maneja en fondos de inversión, con datos recientes de Inverco.

En total, BBVA protegerá y transaccionará los activos del brazo de inversión de Telefónica, que ascienden a unos 4.600 millones de euros en total, dando servicio a 13 fondos de pensiones y cinco de inversión.

Telefónica cuenta con alrededor de 102.000 empleados a nivel global y unos 25.000 en España, donde está llevando a cabo un ERE que afectará a entre 4.525 y 5.500 trabajadores en siete de sus filiales, con un coste estimado de 2.500 millones de euros.

Este empujón de BBVA le acerca a los dos líderes del sector de la depositaría: Cecabank y Caceis, con más de 255.000 y 115.000 millones en activos supervisados, respectivamente. BBVA seguiría en tercera posición con unos 93.300 millones de euros, conforme a las últimas cifras del ranking de Funds People.

El negocio de la depositaría de activos para fondos de inversión, planes de pensiones, sicav y capital riesgo precisa de una gran escala para ser rentable dada sus ajustadas comisiones. Por eso, con el paso del tiempo el sector se ha ido concentrando en pocas manos.

Singular Bank fue el último grupo que entró en esta industria en 2022. El pasado verano, BNP Paribas adquirió el negocio de depositaría de Banco Mediolanum, que cuenta con unos 4.125 millones.

Pero el gran movimiento lo protagonizó Santander en diciembre de 2024, cuando vendió su 30,5% de Caceis a Crédit Agricole, aunque manteniendo su presencia accionarial en Latinoamérica y sellando un acuerdo de colaboración estratégica con el grupo galo. Su desinversión sólo se produjo para Europa.