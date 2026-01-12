Fondos y bancos de inversión esperan que el M&A por fin se reactive en 2026 tras cuatro años de frenazo

Se anticipa un entorno favorable para activos alternativos y estrategias de crédito privado en 2026, aunque persisten riesgos como la incertidumbre geopolítica y la brecha de valoraciones.

España y Portugal se consolidan como destinos competitivos para la inversión gracias al equilibrio entre talento y valoraciones.

El sector tecnológico y de servicios profesionales destaca como motor del M&A, mientras que salud y defensa también atraen interés inversor en España.

Fondos y bancos de inversión prevén que el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) se recupere en 2026 tras cuatro años de desaceleración.

Los fondos de capital privado y bancos de inversión esperan (y desean) que el 2026 por fin suponga la vuelta a la normalidad en el sector de las operaciones corporativas, con más fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) tras prácticamente cuatro años de frenazo.

La industria del M&A lleva en desaceleración desde la segunda mitad de 2022, tras el fin del boom post‑Covid y justo cuando los tipos de interés empezaron a subir con fuerza.

Aunque los tipos han vuelto después a niveles más neutros -el BCE los tiene en el 2%- y ha habido repuntes parciales en la actividad corporativa entre 2024 y 2025, el volumen y la rotación de operaciones siguen por debajo del pico histórico de 2021 e inicios de 2022.

Desde DC Advisory prevén que, pese a que los procesos de venta y fusión de empresas han descendido en un 10% a nivel global en 2025, la actividad de M&A aumentará en un 15% para 2026.

En el caso de España, Manuel Zulueta, consejero delegado de DC Advisory, pone en contexto que "la evolución ha sido positiva, pero gradual". Así, "el primer trimestre supuso un fuerte inicio y el segundo una ligera ralentización tras el Liberation Day de Trump en EEUU. En el tercero se ha experimentado un repunte relevante que ha permitido recuperar parte del impulso perdido".

Entre los sectores más dinámicos en España, salud se ha posicionado como uno de los segmentos más activos del año. Ha destacado también tecnología, sobre todo los servicios IT y software B2B, que han centrado los principales focos del interés inversor, conforme al informe de situación que elabora DC Advisory.

Juan Luis Muñoz, managing director en Houlihan Lokey, considera que el balance de 2025 es "francamente positivo". "Hemos recuperado un dinamismo en el mercado que era muy necesario. Lo más relevante ha sido el papel de la tecnología, que se ha consolidado como el verdadero motor del M&A con un flujo de operaciones muy constante, ganándole el terreno a una industria europea que sigue sufriendo el impacto del parón alemán".

Y añade: "En paralelo, el sector de servicios profesionales ha ganado muchísimo peso, atrayendo gran parte de la liquidez por su atractivo de consolidación".

Para 2026, desde Houlihan Lokey prevén "una actividad similar a 2025". La incertidumbre geopolítica y el cambio de escenario en EEUU tras la llegada de Donald Trump han introducido una dosis de cautela que está ralentizando las inversiones transfronterizas.

España, un oasis

No obstante, matiza Muñoz, "nuestra apuesta por el mercado local es firme: ahora mismo, España y Portugal son unos de los destinos más competitivos de Europa. La península ibérica ofrece un equilibrio entre talento y valoraciones que nos sitúa en una posición privilegiada para el inversor que busca crecimiento real".

En 2025, según EY, el mercado español de fusiones y adquisiciones experimentó un descenso del 15% en transacciones y del 10% en volumen, pese a mantener actividad en sectores estratégicos como salud, tecnología, educación y el creciente sector de defensa.

Juan López del Alcázar, socio director en España de EY-Parthenon, indica que para 2026 se espera un repunte gracias a mejores condiciones de financiación, operaciones transformadoras y crecimiento transfronterizo, con "defensa e inteligencia artificial como sectores estrella".

La contraparte, que son los riesgos, incluye volatilidad macroeconómica, tensiones geopolíticas y brechas de valoración.

"También es preciso observar las fluctuaciones cambiarias y los posibles ajustes regulatorios en Europa, así como la brecha en valoraciones, especialmente en el mid-market, que sigue siendo un obstáculo para cerrar operaciones", reconoce López del Alcázar.

Desde Arcano se muestran positivos respecto al 2026 en los activos alternativos. "El conjunto de políticas procíclicas, la estabilidad -e, incluso, aceleración- del crecimiento en Europa, la mejora de los tipos de interés y de los beneficios corporativos (fruto de los incentivos y de la priorización regulatoria en sectores estratégicos para la soberanía energética, industrial, tecnológica y de defensa), configuran un entorno favorable para los mercados privados", resumen en un documento sus socios Pedro Hamparzoumián, director de Relación con Inversores, e Íñigo Susaeta, director de Clientes Estratégicos.

La previsión de Arcano para el ejercicio que acaba de comenzar dibuja un mercado de activos alternativos con "fundamentos sólidos, pero que demanda mayor disciplina, claridad y consistencia".

La boutique de banca inversión y fondos insiste en que 2026 será un año para "invertir con intención, aprovechando un mercado más amplio y sofisticado" marcado por tres tendencias claras.

Crédito privado e 'infra'

La democratización de los activos privados para los inversores minoristas, que la ley ya permite invertir desde 10.000 euros con asesoramiento financiero y un máximo del 10% de la cartera. La expansión de estructuras semilíquidas y fondos evergreen, que combinan exposición sostenida al activo en cuestión (capital o deuda privadas, infraestructuras, inmobiliario o aviación) con ventanas periódicas de liquidez. Así como la consolidación de los fondos secundarios ante la profunda sequía de desinversiones.

"Todo ello implica más capital compitiendo por un número similar de oportunidades, lo que eleva la exigencia en la selección y refuerza la necesidad de gestores con experiencia contrastada", defienden desde Arcano Partners.

Entre las oportunidades que detectan, "el entorno de tipos de interés en proceso de normalización, pero todavía en niveles elevados, favorece a las estrategias de crédito privado y direct lending, que siguen ofreciendo primas atractivas frente al crédito tradicional".

Por otro lado, la transición energética, la digitalización y la escasez de infraestructuras críticas siguen impulsando oportunidades en infraestructuras y activos reales, donde "la capacidad de originar y gestionar proyectos complejos será diferencial".