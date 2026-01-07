Andbank completa su expansión en la península con su apertura en Extremadura

Con esta apertura, Andbank estará presente en todas las comunidades autónomas de la península, faltando solo Canarias para completar su red en España.

Andbank completa su expansión en la península ibérica con una nueva apertura, esta vez en Extremadura. El banco de origen andorrano ha fichado en Bankinter al banquero Juan Alfredo Pinna Cuéllar, que liderará el negocio de banca privada en la región extremeña.

Pinna Cuéllar llevará la nueva oficina de Andbank en Badajoz, que abrirá en los próximos meses. Orgánicamente, dependerá de José Manuel Sobrino, director regional de Andbank para Andalucía.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, la cartera de Pinna Cuéllar asciende a unos 150 millones de euros, aproximadamente. La intención de la entidad es acompañarle de tres banqueros privados más para dar cobertura a toda Extremadura una vez la oficina se vaya consolidando.

La demarcación a la que responderá, Andalucía, ya gestiona un volumen de patrimonio superior a los 800 millones de euros.

El nuevo banquero de Andbank es un profesional con mucha experiencia a sus espaldas. Los últimos doce años ha sido director de centro de banca privada en Bankinter.

Previamente, había liderado el negocio de banca privada de Banesto en Extremadura más de ocho años, y fue durante cuatro años director de Renta 4 Mérida y Renta 4 Badajoz.

Gracias a su próxima apertura, Andbank España, que a cierre de 2024 administraba más de 31.000 millones de euros, ya estará presente en todas las comunidades autónomas de la península ibérica. Para redondear su asentamiento en España, sólo le quedaría poner un pie en Canarias.

A nivel corporativo, las últimas decisiones de Andbank España han sido nombrar presidente no ejecutivo a Alberto Terol en lugar de Isabela Pérez Nivela, tras ser designada ésta como directora jurídica de Inditex, así como fichar desde Bestinver Securities a Itziar Gómez de la Vega en calidad de directora del nuevo área de asesoramiento en deuda para clientes corporativos e institucionales.