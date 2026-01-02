Qué son los planes de pensiones de ciclo de vida y cómo elegir el adecuado

Las claves nuevo Generado con IA Los planes de pensiones de ciclo de vida ajustan el riesgo de inversión según la edad del partícipe, reduciéndolo progresivamente a medida que se acerca la jubilación. La gama Generación de Mutuactivos ofrece tres planes adaptados a la década de nacimiento, con diferentes perfiles de riesgo y rentabilidad según el horizonte temporal. Estos planes han obtenido rentabilidades destacadas en los últimos años, alcanzando hasta un 34% acumulado en tres años para los más jóvenes. Mutuactivos también ofrece planes de ciclo de vida para empresas, permitiendo a empleados y empleadores beneficiarse de importantes ventajas fiscales.

Planificar el futuro financiero es un paso imprescindible para todo aquel que quiera asegurarse una jubilación tranquila. Aunque España cuenta con un sistema público de pensiones, su diseño hace que los ingresos que reciben los jubilados sean insuficientes para mantener el nivel de vida disfrutado durante la etapa activa. Además, los cambios demográficos están presionando dicho sistema y su sostenibilidad no está garantizada.

Ante esta realidad, el ahorro a través de los planes privados cobra especial relevancia para poder mantener el poder adquisitivo tras la jubilación. Y dentro de estos productos destacan especialmente los planes de pensiones gestionados bajo el modelo de ciclo de vida.

En este sentido, Mutuactivos, la gestora de activos de Mutua Madrileña, dispone de la gama de planes de pensiones individuales (PPI) Generación. Actualmente, ofrece tres alternativas adaptadas a las necesidades de cada generación de ahorradores.

¿Qué plan elegir?

Para quienes nacieron entre 1960 y 1969, el Plan Generación 60’s, PP está orientado a partícipes próximos a la jubilación, prevista para el periodo 2025-2035. Este producto prioriza la renta fija, que representa aproximadamente un 75% de la cartera, y se clasifica como una opción conservadora con nivel de riesgo 2 sobre 7.

En 2024, obtuvo una rentabilidad del 5,27%. En los tres últimos años, acumula una rentabilidad del 15,64%.

Para los inversores nacidos en la década de 1970, Mutuactivos Pensiones ofrece el Plan Generación 70’s, PP, diseñado para quienes se jubilarán entre 2036 y 2045. Su composición se reparte equitativamente entre renta fija y renta variable, con un perfil de riesgo moderado (nivel 3 sobre 7).

El rendimiento registrado en 2024 fue del 9,38%. En los tres últimos ejercicios, la rentabilidad alcanza el 25,66%.

Por último, el Plan Generación 80’s, PP está dirigido a quienes nacieron entre 1980 y 1989 y esperan jubilarse entre 2046 y 2055. Este plan incorpora una estrategia más dinámica, con una asignación inicial de alrededor del 75% en renta variable y del 25% en renta fija, y también se califica con un riesgo de nivel 3 sobre 7.

La rentabilidad alcanzada en 2024 fue del 13,30%, lo que refleja el potencial de la inversión a largo plazo en instrumentos de renta variable. Teniendo el cuenta los últimos tres años, la revalorización se eleva por encima del 34%.

En los tres planes Generación, la proporción de renta variable se reduce progresivamente cada año, lo que contribuye a minimizar el perfil de riesgo de las inversiones a medida que se aproxima la fecha de jubilación del partícipe.

Una solución adaptada

Los planes de pensiones de ciclo de vida se pres

Qué son los planes de pensiones de ciclo de vida y cómo elegir el adecuado

entan como una solución eficaz para adaptar la estrategia de inversión al horizonte temporal de cada ahorrador, reduciendo progresivamente el riesgo conforme se acerca la jubilación.

La gama Generación de Mutuactivos permite elegir el plan más adecuado en función del año de nacimiento, facilitando así una planificación financiera personalizada y eficiente. Apostar por el ahorro privado desde hoy es clave para disfrutar mañana de una jubilación con mayor tranquilidad y seguridad económica.

También para empresas

Además de los planes individuales, Mutuactivos ha diseñado igualmente soluciones adecuadas para empresas de todos los tamaños, también pymes y autónomos. En este sentido, la gestora de Mutua Madrileña cuenta con Fondomutua Empresas Plan de Promoción Conjunta, que sigue igualmente una filosofía de ciclo de vida, de forma que el riesgo de la inversión se ajusta automáticamente en función de la edad del partícipe.

Este plan permite a las empresas realizar aportaciones a favor de sus empleados, que se benefician de una deducción fiscal adicional de hasta 8.500 euros anuales, siempre que dichas aportaciones provengan del empleador. El trabajador puede aportar hasta 1.500 euros adicionales que también se benefician de esa ventaja, pudiendo alcanzar una deducción fiscal de 10.000 euros.