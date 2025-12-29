El fondo de bolsa europea que bate al EuroStoxx por más de 9 puntos este año

Las claves nuevo Generado con IA Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, gestionado por Mutuactivos, acumula una rentabilidad del 24% en el año, superando ampliamente al EuroStoxx 600. El fondo invierte en empresas europeas de pequeña y mediana capitalización, apostando por historias de crecimiento sólido y sectores con potencial. La estrategia se basa en gestión activa, análisis fundamental y diversificación, lo que le ha permitido batir incluso al STOXX Europe Small 200. Entre las principales posiciones del fondo destacan Atalaya Mining y United Internet AG, reflejando la búsqueda de oportunidades fuera de los grandes índices.

Uno de los titulares con los que se va este 2025 es el buen comportamiento de la bolsa europea, con sus principales parqués creciendo a doble dígito a pesar de la volatilidad que ha caracterizado al ejercicio. Así, el EuroStoxx 600 avanza más de un 13%. Sin embargo, en el mercado de fondos de inversión hay productos que superan con creces ese resultado.

Es el caso de Mutuafondo Valores Small & Mid Caps, fondo gestionado por Mutuactivos que acumula un rendimiento del 24% en lo que va de año. Este vehículo de la gestora de Mutua Madrileña invierte en compañías europeas de pequeña y mediana capitalización con potencial de crecimiento.

La filosofía del equipo de gestión se apoya principalmente en el análisis fundamental de cada uno de los valores que componen la cartera del fondo con un horizonte a medio y largo plazo. Además, tienen en cuenta el análisis top-down y otros factores como la liquidez y la diversificación de las fuentes de retorno.

“El universo de pequeñas y medianas empresas es amplio y diversificado, y permite apostar por temas de inversión más específicos. Este tipo de compañías están más expuestas a ser adquiridas por las más grandes, lo que suele redundar en el pago de una prima de control”, comentan desde el equipo de gestión.

En este sentido, cabe destacar que Mutuafondo Valores Small & Mid Caps no solo supera a los grandes índices del Viejo Continente, sino que hace lo propio con el indicador de referencia de las medianas y pequeñas empresas europeas. En concreto, el vehículo de renta variable de Mutuactivos supera por ocho puntos al STOXX Europe Small 200, lo que pone todavía más en valor la filosofía de gestión activa de la firma de Mutua.

Compañías con historias de crecimiento

Y es que, precisamente, la clave está en la gestión activa y en la capacidad para identificar compañías con historias de crecimiento sólido. Entre las posiciones actuales del fondo figuran nombres como Atalaya Mining, propietaria de los yacimientos de cobre de Riotinto, y United Internet AG, empresa alemana de telecomunicaciones que ha mostrado un desempeño muy positivo este ejercicio.

Son ejemplos de cómo Mutuactivos busca oportunidades más allá de los grandes índices, apostando por sectores con potencial y compañías menos seguidas por el mercado.

De cara a 2026, el equipo gestor mantiene su apuesta por este universo de empresas medianas y pequeñas, que previsiblemente seguirá ofreciendo oportunidades atractivas en un contexto de tipos de interés contenidos, inflación a la baja y crecimiento moderado. “La inversión en renta variable es un camino de largo plazo. La gestión activa permite adaptarse a cualquier entorno y posicionarse para aprovechar las ventanas de oportunidad”, señalan desde Mutuactivos.

Con una rentabilidad que bate a los principales índices europeos y una estrategia centrada en la creación de valor, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps se consolida como una de las apuestas más destacadas para quienes buscan diversificación y potencial de crecimiento en sus carteras.