Los fondos alientan a los pequeños inversores para que no se pierdan otro trienio histórico del Ibex 35

Las claves nuevo Generado con IA El Ibex 35 ha cerrado 2025 con una subida del 48%, superando los 17.000 puntos y alcanzando su máximo histórico. El sector bancario y el eléctrico han sido los principales impulsores del rally bursátil español, explicando gran parte de la revalorización. Gestores de fondos destacan la fortaleza de compañías líderes como Santander, BBVA, Inditex, Ferrovial y Aena, y apuntan a potencial en empresas como Amadeus, Colonial y Puig. Expertos prevén que la tendencia alcista podría continuar gracias a la solidez de las compañías, la rentabilidad y las nuevas oportunidades en sectores como inteligencia artificial y defensa.

El Ibex 35 cierra un 2025 inolvidable. El selectivo español ha batido su anterior récord de hace 18 años, en noviembre de 2007, y ha superado los 16.000 puntos. De hecho, el índice está tan en forma, que ya ha escalado hasta sobrepasar los 17.000 enteros en una senda alcista que parece no tener techo.

A una semana para que cierre el año, el Ibex 35 sube un 48%. Es el mejor índice europeo de largo, y uno de los que más se revalorizan a nivel internacional, sólo superado por Corea y Colombia.

Aunque su magnífico desempeño ha sorprendido a los pequeños inversores, no ha sido así entre los gestores y fondos de inversión que cubren el mercado diariamente.

"España lleva haciéndolo muy bien tres años. Los bancos están mucho más sanos y han tenido una rentabilidad espectacular. Además, el país se ha revitalizado con los fondos NextGenEU, con la llegada masiva de turistas y los flujos migratorios de entrada. Son vientos de cola que han empujado a la economía española", resume Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica de Bestinver, cuando se le pregunta por la clave del éxito del parqué español.

En estos momentos, todo son buenas palabras para el Ibex 35 y las compañías españolas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. El año récord del gran selectivo ibérico ha llevado a la capitalización de la bolsa española por encima de los 1,5 billones de euros, casi el 100% del PIB de nuestro país.

El mismo tono optimista se respira en el resto de expertos que participaron en la mesa de debate 'Oportunidades en bolsa española', organizado por EL ESPAÑOL-Invertia y Bestinver.

Pero el salto de gigante que ha dado la bolsa española no se explica por el mero comportamiento macro del país. También de sus sectores económicos o empresariales.

Javier Galán, director de Inversiones de Renta 4, incide en que los dos mejores sectores en Europa han sido, y están siendo, el sector bancario y el eléctrico, que son los dos de mayor peso en España. "Para que nos hagamos una idea, Iberdrola o Endesa, y todos los bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja), del 45% o más que sube la bolsa, te están explicando 35 puntos. Sin los bancos, la bolsa española estaría en torno al 10%, una subida buena, pero no tan espectacular".

El contrapeso, sin embargo, es que "de 2008 a 2020, la bolsa española posiblemente haya sido de las peores a nivel mundial".

La pregunta que todos se hacen es… ¿repetirá el Ibex 35, y la bolsa española en general, un año de ensueño como este?

Ignacio Ortiz de Mendivil, gestor de fondos en EDM (Grupo Mutua), considera que los mimbres para ello están puestos. No se aventura a concretar si el 2026 será para salirse del mapa, pero sí que la tendencia alcista proseguirá.

"Siempre que haya compañías que tengan un ROCE superior al coste de capital, que estén bien gestionadas, que sean líderes en sus sectores, que tengan un crecimiento sostenido del beneficio por acción y su valoración sea razonable, la bolsa lo recogerá. Y lo esperable es que siga siendo así, con este crecimiento tanto en el Ibex 35 como en las compañías de pequeña y mediana capitalización".

Seixas, Galán y Ortiz de Mendivil, gestores estrella de la bolsa española, enumeran diferentes tesis de inversión que están incluidas en sus fondos, así como algunas otras en radar: Amadeus, Colonial, Puig, Indra, Viscofan, Laboratorios Rovi, Merlin Properties, Repsol, Acerinox, HBX Group (Hotelbeds)…

Por ejemplo, Amadeus está un 30% por debajo de sus máximos históricos. Colonial cotiza a 0,5 veces su valor contable. Puig, que pierde un 38% desde su salida a bolsa, está cumpliendo escrupulosamente sus objetivos de crecimiento en ventas.

La compañía de perfumes, moda y cosmética cotiza a un PER de 13 o 14 veces. Puig tiene unos márgenes brutos superiores al 70%, y "hay pocas empresas en España que tengan estos márgenes", según Galán.

Pero no sólo de múltiplos bursátiles viven las cotizadas españolas. "Los inversores internacionales van buscando gangas y por eso se vuelven a fijar en la bolsa española, pero es que, por si fuera poco, tenemos una gran cantidad de líderes de mercado a nivel sectorial".

Seixas, de Bestinver, apunta hacia cuatro o cinco nombres. Pero podrían ser muchos más. "Bancos como Santander o BBVA están entre los mayores y más eficientes de Europa y del mundo. Inditex es uno de los mejores, sino el mejor retailer. Ferrovial está entre las mejores compañías de infraestructuras. Aena es, quizá, el mejor gestor de aeropuertos".

IA o defensa en España

"Si sumas calidad de las compañías, sostenibilidad en el crecimiento de los beneficios a unos múltiplos bastante razonables, y que muchas son líderes sectoriales, no veo por qué la bolsa española no puede seguir haciéndolo bien", confía Seixas.

De ahí que las carteras de estos tres gestores vayan a tener un enfoque continuista el próximo ejercicio. "No percibimos que haya terminado un ciclo. Está a punto de terminar un año, pero las buenas dinámicas siguen siendo idénticas", a juicio del gestor de Bestinver.

Además de que, como gancho añadido, tendencias de moda en todo el mundo como la IA o la defensa también se pueden jugar a través de las cotizadas patrias.

"Merlin es una socimi pionera. Han sido de los más listos y rápidos a la hora de posicionarse en la implementación de la inteligencia artificial a través de los centros de datos, donde van bastante por delante del resto de competidores", indica Ortiz de Mendivil, de EDM.

Mientras que Indra ha pasado de desenvolverse en el sector de las telecos a jugar con las grandes de la defensa. "Indra era muy pequeña y muy estrecha, tenía poca liquidez. Pero al crearse los ETF de defensa europea, Indra ha volado, porque ya hay un comprador obligado a hacerse con sus títulos al precio que sea", pone en contexto Galán, de Renta 4.

Sobre Indra también han permeado los ingentes programas fiscales y de inversión para el rearme de Europa, tanto el alemán como el propio español. "Pero yo diría que la inversión pasiva en este caso es todavía diminuta. Yo creo que aún hay pocas cestas de ETF temáticos que ya incluyan a Indra como defensa. Posiblemente, ni siquiera hayamos empezado a ver todavía esa ola de comprador forzado sobre Indra. Por eso estamos tan positivos con la compañía", reconoce Seixas.

Como puede observarse, son muchos los motivos que llevan a los pequeños ahorradores hacia la bolsa española. "Es bueno que España esté otra vez en boca de todos, y que lo esté por causas positivas", se alegra Galán.

"El inversor tiene que estar donde está el retorno y donde hay una alta rentabilidad esperada en función del coste de capital que presenta el activo. Y España es una de esas situaciones", añade Seixas.

"Hace dos años", cuando empezó el trienio mágico del parqué español, "llamábamos mucho la atención de nuestros clientes diciéndoles que teníamos una cartera de bolsa española cotizando a los mismos niveles que en el año 2012, cuando había una crisis soberana en la eurozona", echa la vista atrás Ortiz de Mendivil.

Quienes no le hicieron caso y desdeñaron entrar en los parqués nacionales, se han perdido un año antológico como el 2025. Ahora pueden desquitarse recuperando parte del tiempo perdido fuera del Ibex 35 y las pequeñas joyas que esconde la bolsa española.