OpenWealth, el 'family office' de CaixaBank, alcanza los 10.000 millones y los 60 clientes

La plantilla de OpenWealth ha crecido un 28% en 2024, alcanzando 23 empleados e incorporando especialistas en diversas áreas para ofrecer un servicio integral.

Bajo la dirección de Marta Alonso, OpenWealth ha reforzado su equipo y red de colaboración, consolidándose como el mayor multifamily office de España.

La filial trabaja actualmente con 60 grupos familiares e institucionales, todos con patrimonios superiores a los 50 millones de euros.

OpenWealth, el family office de CaixaBank, ha superado los 10.000 millones de euros en patrimonio supervisado tres meses antes de lo previsto.

El multifamily office de CaixaBank, OpenWealth, sigue sumando volumen y clientes a un ritmo constante. La filial para ultrarricos del banco catalán ha alcanzado su objetivo de patrimonio supervisado tres meses antes de lo previsto y ya ha superado los 10.000 millones de euros que tenía marcados en su hoja de ruta para el cierre del año. También ha rebasado los 50 clientes.

En octubre sobrepasó el hito patrimonial y, en noviembre, OpenWealth supervisaba cerca de 10.700 millones de euros.

En cuanto al número de clientes, el family office de CaixaBank trabaja con 60 grupos. Cabe recordar que OpenWealth da servicio a grandes familias empresarias e instituciones con patrimonios por encima de los 50 millones de euros.

De esta forma, el patrimonio medio que atiende OpenWealth en estos momentos se sitúa en los 178 millones de euros por cliente.

Así, la filial de CaixaBank se refuerza no sólo como la mayor consultora patrimonial para clientes de muy altos patrimonios (UHNW, por sus siglas en inglés), sino también como el mayor servicio de multifamily office de España.

Máxime en un momento de mayor competencia en el que Santander a través de Beyond Wealth y Bankinter -con su propia marca- también han lanzado proyectos similares de family office en la gran banca española para patrimonios con más de 50 y 40 millones de euros, respectivamente.

En el caso de OpenWealth, y bajo la dirección de Marta Alonso, que cumple su primer año como directora general, la filial de asesoramiento independiente a ultrarricos de CaixaBank ha reforzado su equipo con especialistas de referencia y ha potenciado la red de colaboración con los principales actores del sector y con su comité consultivo de expertos de prestigio internacional.

En este comité, hay nombres conocidos como Inés Andrade (AltamarCAM Partners), Juan Béjar (Bruc Management Projects), Blanca Hernández (Magallanes Value Investors y Ebro Foods), Carlos Nueno (TeladocHealth) o el propio Juan Gandarias (CaixaBank AM y CaixaBank WM Luxembourg), entre otros.

Con datos de noviembre, OpenWealth cuenta con nueve consultores -muchos de ellos procedentes de otras divisiones del grupo- y seis especialistas (en inmobiliario, infraestructuras, mercados cotizados y activos privados), y alcanza los 23 empleados, lo que supone un incremento de su plantilla del 28% respecto a 2024.

También se han consolidado áreas clave como las de gobernanza familiar, formación o filantropía con el objetivo de adaptarse a las necesidades complejas de sus clientes, anticipar tendencias y ofrecer un servicio integral y diferencial en el sector.