KPMG nombra a Pilar Galán nueva responsable del sector de gestión de activos en España

La consultora KPMG ha nombrado a Pilar Galán como socia responsable de Gestión de Activos en España, con efecto desde el 1 de enero de 2026, según ha informado la firma a través de un comunicado.

Actualmente, Galán es socia responsable del área legal y de regulación del sector financiero en KPMG Abogados. De esta forma, a partir de 2026, liderará también el sector de gestión de activos con el objetivo de reforzarlo y consolidarlo en entorno de crecimiento significativo del negocio patrimonial y gestión de activos durante los últimos años y de mayores expectativas de crecimiento futuro.

Galán, que sustituye en el cargo a Javier Muñoz Neira, comenzó su carrera en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), experiencia que le aporta un entendimiento del entorno supervisor y regulatorio. Además, tiene experiencia en el asesoramiento en el ámbito de banca privada y gestión de activos a entidades españolas e internacionales.

También ha liderado el desarrollo de la estrategia de la red global de legal en el ámbito de ESG como responsable global de KPMG de los servicios de legal en el ámbito de sostenibilidad.

El equipo de gestión de activos que va a pasar a liderar Galán está integrado por 20 socios, que prestan servicios de consultoría, auditoría y asesoramiento legal y fiscal en las principales gestoras de activos y entidades de banca privada en España.