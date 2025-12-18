ING planea doblar su negocio global de inversión en cinco años y sitúa a España como mercado prioritario

ING prevé aumentar el número y la sofisticación de sus asesores financieros en España para potenciar su nuevo catálogo de banca privada.

El banco se enfocará en clientes con patrimonios entre 250.000 y 5 millones de euros, ofreciendo gestión de carteras, planificación financiera y acceso a fondos alternativos.

España será un mercado prioritario, con la apertura de una oficina flagship en Madrid en 2026 para clientes de rentas altas y una estrategia en Barcelona.

ING planea doblar su negocio global de inversión para 2030, pasando de 268.000 a 540.000 millones de euros en activos bajo gestión.

ING quiere convertirse en un gran jugador global de las inversiones. Tanto es así, que planea doblar su volumen de negocio en esta área -activos bajo gestión y bróker online- en cinco años, para 2030: desde los 268.000 millones de euros actuales hasta el entorno de los 540.000 millones.

Así lo adelantó Anneka Treon, responsable global de Banca Privada, Gestión Patrimonial e Inversiones de ING, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia en su sede de Ámsterdam.

"Y España es un mercado extremadamente importante para nosotros en nuestra ambición global", como reconoció Treon.

ING ha posicionado a España como su punta de lanza para este proyecto en 2026. El banco holandés trabaja para abrir en Madrid, en la plaza de Colón, una flagship donde atender a los clientes de rentas altas a partir de los primeros compases del 2026. Y en Barcelona los canalizarán a través de su oficina en la avenida Diagonal.

El foco está puesto en los clientes con patrimonios financieros de entre 250.000 y 5 millones de euros. Justo por debajo del nicho que suele atacar la banca privada suiza, donde ING no quiere competir per se.

No obstante, como matizó Treon, "si hay clientes de muy alto patrimonio [grandes fortunas] con demanda de inversión en activos y con ganas de hacerlo a través del poder digital de ING, estamos preparados para acogerlos".

Las caras visibles de su ofensiva en nuestro país son Pablo Porres, que lidera la nueva Banca Privada y también el segmento de Ahorro e Inversión, y Fernando Candau, un ex Deutsche Bank que ha llegado como director comercial de Banca Privada.

De cumplirse su hoja de ruta global, ING pasaría de ingresar 887 millones de euros por comisiones asociadas a sus servicios de inversión, a unos 1.800 millones, aproximadamente. Aunque hay que tener en cuenta que la banca privada suele llevar aparejados productos y servicios de mayor valor añadido y, por tanto, más caros, lo que podría hacer más que duplicar esta proyección.

Si bien Treon no se atrevió a aventurar cifras concretas de España, sí que adelantó que habrá "más asesores financieros, con más sofisticación y diferentes capacidades".

Situado entre la gran banca tradicional y los neobancos, ING no considera que en banca privada su leitmotiv sea cazar clientes de uno u otro lado. A juicio de Treon, "Europa tiene un problema de pérdida de poder adquisitivo y transferencia de riqueza a las próximas generaciones, y esto no va de quitar un trozo del pastel a unos o a otros, sino de resolver el problema financiero de Europa entre todos".

"La gente debe transformar su perfil de ahorrador a inversor, y eso pasa por mirar más hacia el comportamiento de los estadounidenses, que tienen más activos financieros (acciones, ETFs, etc) en cartera que depósitos o cuentas, precisamente lo contrario de lo que hacemos en Europa. Además", incidió la ejecutiva de ING, "la riqueza moderna tiene necesidades modernas".

Tres servicios

En España, su nuevo catálogo de banca privada constará de tres servicios. El primero será la gestión discrecional de carteras, con fondos y ETFs de las mayores gestoras del mundo, pero también con inversión directa en acciones de países desarrollados que implementará el equipo de ING.

"Nosotros pondremos nuestro gran conocimiento y visión de los mercados, así como la asignación de activos. Tenemos experiencia y hemos generado muy buenas rentabilidades, también eligiendo acciones", aseveró Treon.

El segundo pilar será la planificación financiera, una línea de actuación que será "crítica" en España. "Se necesita una amplia visión global sobre el futuro del cliente: qué necesita y qué escenarios se le presentan para conseguirlo".

Y, en tercer lugar, y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el grupo neerlandés venderá fondos alternativos de activos privados (capital riesgo, deuda privada o infraestructuras) desde 25.000 euros a partir del próximo año.

Su primer vehículo para los minoristas será un Eltif (fondo europeo de inversión a largo plazo), comenzará a distribuirse en Países Bajos y luego se abrirá a Bélgica, Alemania, Italia y España.