Iñaki Berenguer y otros fundadores de CoverWallet ponen en marcha InfiniteWatch tras levantar 3,5 millones

El emprendedor e inversor Iñaki Berenguer ha puesto en marcha, junto a otros fundadores de CoverWallet como Pablo Molina y Alberto González, una plataforma que monitoriza y despliega agentes de inteligencia artificial en interacciones con clientes: InfiniteWatch.

La plataforma se ha lanzado tras levantar 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) en una ronda presemilla liderada por Base10 Partners, con participación de Kfund, Kibo Ventures, LifeX, Calafia, scouts de A16Z y Sequoia, y cuatro fundadores de unicornios.

La compañía ha sido fundada por Iñaki Berenguer, conocido inversor y emprendedor tecnológico con proyectos como CoverWallet, Pixable, Contactive, LifeX e iPronics, junto a Pablo Molina y Alberto González, del equipo directivo de producto e ingeniería de CoverWallet.

CoverWallet fue la insurtech que escaló hasta más de 1.000 millones de dólares en primas anuales y se convirtió en líder de su categoría en Estados Unidos antes de ser adquirida por Aon.

Completando el equipo fundador se encuentran Alex Lorenzo y Ginés Sánchez, con quienes han trabajado previamente y ambos con gran experiencia en IA.

InfiniteWatch, con sedes en Nueva York y Madrid, ya analiza más de 2 millones de interacciones mensuales para sus clientes en Europa y Estados Unidos.

“Las empresas no van a ceder operaciones críticas a agentes sin visibilidad total sobre calidad, regulación, reputación y satisfacción del cliente. Hemos construido la capa de observabilidad de IA para esta nueva realidad. Las herramientas tradicionales te muestran datos históricos. Nuestra IA identifica la razón de los fallos y te dice cómo solucionarlos", explica Pablo Molina, CEO y cofundador de InfiniteWatch.