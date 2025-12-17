Tres fondos de renta fija que crecen más que la inflación

Las claves nuevo Generado con IA Tres fondos de renta fija de Mutuactivos han superado la inflación del 3% en los últimos doce meses, consolidándose como opciones atractivas para inversores prudentes. Mutuafondo Bonos Financieros, FI ha obtenido una rentabilidad del 4,12% invirtiendo en deuda corporativa financiera con riesgo controlado. Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI combina deuda pública y privada, ha rendido un 4,52% y ha sido premiado como Mejor Fondo de Renta Fija a Largo Plazo. Mutuafondo, FI apuesta por emisores solventes y plazos cortos, logrando una rentabilidad del 3,4% y ofreciendo estabilidad con bajo riesgo y accesibilidad desde 10 euros.

En un contexto marcado por una inflación que, aunque moderada, sigue siendo positiva, la búsqueda de soluciones que permitan mantener el poder adquisitivo cobra especial relevancia. Con el dato definitivo del IPC en noviembre situado en el 3%, los inversores se enfrentan al reto de encontrar alternativas que ofrezcan rentabilidad sin asumir riesgos excesivos.

En este escenario, la renta fija vuelve a ocupar un papel protagonista, y Mutuactivos, la gestora de fondos del Grupo Mutua Madrileña, ha demostrado que es posible superar la inflación con productos diseñados para perfiles prudentes.

Durante los últimos doce meses, tres fondos de Mutuactivos han logrado rendimientos por encima del 3%, consolidándose como opciones atractivas para quienes buscan preservar su ahorro. El primero es Mutuafondo Bonos Financieros, FI, que invierte en deuda corporativa de entidades financieras sin predeterminación de calidad crediticia. Este fondo ha alcanzado una rentabilidad del 4,12%, lo que lo convierte en una alternativa sólida para quienes desean exposición al sector financiero con un riesgo controlado.

El segundo es Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI, un producto que combina deuda pública y privada con diferentes duraciones y que permite invertir hasta un 50% en baja calidad crediticia para optimizar el binomio rentabilidad-riesgo. Su rendimiento ha sido del 4,52%, muy por encima del 0,48% de su índice, lo que confirma su capacidad para generar valor en entornos cambiantes.

Además, este fondo ha sido reconocido recientemente como el Mejor Fondo de Renta Fija a Largo Plazo en los Premios Expansión-Allfunds 2025, un galardón que avala su gestión.

El tercero es Mutuafondo, FI, que apuesta por emisores solventes y plazos cortos, de entre 0 y 4 años, para reducir la volatilidad. Ha obtenido una rentabilidad del 3,4% en los últimos doce meses, frente al 2,53% de su índice, superando así la inflación y ofreciendo una opción interesante para quienes priorizan la estabilidad.

Estos fondos comparten un perfil de riesgo bajo (nivel 2 en una escala del 1 al 7) y permiten invertir desde tan solo 10 euros, lo que los hace accesibles para todo tipo de inversores. Aunque los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros, su comportamiento reciente demuestra que la renta fija sigue siendo una herramienta eficaz para proteger el ahorro frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Invertir en renta fija no solo ayuda a mantener el valor del dinero, sino que también permite construir carteras diversificadas y adaptadas a distintos escenarios de mercado. En tiempos de incertidumbre, contar con soluciones que ofrezcan estabilidad es más importante que nunca, y Mutuactivos se posiciona como un aliado clave para lograrlo.