La exCEO de Julius Baer se incorpora a Samaipata para impulsar su expansión

Samaipata, fundado en 2016, ha invertido en 44 compañías tecnológicas europeas a través de dos fondos que gestionan más de 150 millones de euros.

Actualmente, es consejera independiente en Unicaja Banco, Clínica Baviera y LH Paragon, además de vicepresidenta de la AECC en Madrid.

Martínez-Caro ayudará a definir la estrategia de Samaipata y fortalecerá sus relaciones con organizaciones e instituciones clave en España e internacionalmente.

Carolina Martínez-Caro, exCEO de Julius Baer en Iberia, se une a Samaipata como senior advisor para apoyar la expansión del fondo paneuropeo de venture capital.

El fondo paneuropeo de venture capital Samaipata se refuerza con una de las financieras más influyentes del panorama español: la exconsejera delegada de Julius Baer en Iberia, Carolina Martínez-Caro.

Martínez-Caro se incorpora como senior advisor para apoyar la nueva etapa de crecimiento del fondo, que invierte en empresas tecnológicas en etapas tempranas.

En Samaipata, ayudará a definir la estrategia de la firma en esta fase de expansión y a fortalecer sus relaciones con organizaciones, instituciones y corporaciones clave tanto en España como a nivel internacional.

Actualmente, Martínez-Caro es consejera independiente de Unicaja Banco, Clínica Baviera y LH Paragon, además de vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Madrid y asesora de grandes grupos familiares.

Dirigió el banco privado suizo Julius Baer en nuestro país hasta 2021, tras más de siete años en su cúpula. Antes había pasado casi dos décadas como directiva en Merrill Lynch, hasta que Julius adquirió el negocio de banca privada internacional de Merrill -esto es, fuera de EEUU- en 2012, integración que se produjo en 2013.

Nuevo y viejo mundo

"Confío en que podré contribuir a fortalecer la conexión entre el ecosistema de venture capital y las corporaciones e inversores más tradicionales, favoreciendo una mayor convergencia y creando nuevas oportunidades de colaboración", indica Martínez-Caro.

La banquera "aporta una combinación poco común de experiencia ejecutiva internacional, profundo conocimiento de mercado de la gestión de activos, y un gran bagaje en gobierno corporativo", según José del Barrio, socio fundador de Samaipata.

Fundado en 2016 por José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner, hasta el momento Samaipata ha respaldado a 44 compañías europeas a través de dos fondos que suman más de 150 millones de euros en activos bajo gestión.

Entre ellas hay nombres tan famosos como DeporVillage, Nory, Matera, Embat, PropHero, Caravelo, Allisone, Spotahome, Colvin u OnTruck.