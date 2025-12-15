Santalucía AM inicia su nuevo plan estratégico con un fondo de pagarés corporativos

Este lanzamiento se enmarca en el nuevo plan estratégico de Santalucía AM, que prevé nuevas estrategias y productos hasta 2026 tras cambios en su directiva.

Las comisiones de gestión varían entre el 0% y el 0,5% dependiendo del canal de suscripción y tipo de inversor.

El fondo podrá invertir hasta un 50% de su cartera en deuda de baja calidad crediticia y ofrece tres clases de participaciones según tipo de cliente.

Santalucía Asset Management empieza a ejecutar su plan de expansión para el próximo año. La gestora del grupo asegurador español ha registrado un fondo de pagarés corporativos, con vencimientos medios por debajo de los 12 meses.

El nuevo fondo, Santalucía Pagarés, invertirá su cartera en emisiones de deuda privada europeas a corto plazo. Por folleto, como máximo un 50% de sus posiciones podrán ser de baja calidad crediticia.

El último de los productos del brazo de inversión de Santalucía nace con tres clases de participaciones.

Una con comisión de gestión del 0,5% para clientes que lo suscriban a través de los agentes del grupo; otra con comisión del 0,25% para clientes con gestión discrecional de carteras o asesoramiento con pago explícito; y una tercera al 0% para fondos de inversión y de pensiones de la casa o mandatos para terceros.

El lanzamiento se produce después de que los responsables de Santalucía AM avanzaran hace unos días que la gestora prepara para 2026 nuevas estrategias de activos privados, un fondo de metales preciosos -como el oro- y una gestión de carteras renovada tras haber integrado en 2025 su balance corporativo con la gestión de activos para los clientes del grupo.

Y tras haber designado nuevos director general y director de Inversiones: Carlos Babiano y Agustín Bircher, respectivamente, tras la salida de Gonzalo Meseguer tras siete años como máximo responsable.