ING venderá fondos de activos privados desde 25.000 euros a partir de 2026

La banca privada de ING en España comenzará a operar en 2026, compitiendo con entidades como Bankinter, MyInvestor y Indexa Capital.

El vehículo tendrá pasaporte europeo y se registrará primero en Países Bajos, expandiéndose rápidamente a Bélgica, Alemania, Italia y España.

El banco lanzará un fondo multiactivo en formato Eltif, con exposición a capital riesgo, deuda privada e infraestructuras.

ING permitirá a sus clientes invertir en fondos de activos privados desde 25.000 euros a partir de enero de 2026.

ING da un paso de gigante en su estrategia de crecimiento en Europa, sobre todo de cara a la gestión de los ahorros entre los pequeños inversores. El banco de origen holandés abrirá la inversión en mercados privados o no cotizados a sus clientes a comienzos de 2026.

El grupo neerlandés lanzará en enero de 2026 un fondo multiactivo con distintas tipologías de activos privados y lo hará en formato Eltif (fondo europeo de inversión a largo plazo), un vehículo que la UE está promoviendo para democratizar la inversión en activos alternativos entre los ciudadanos europeos.

En una conferencia de prensa en Ámsterdam, los responsables de ING han avanzado que este primer vehículo tendrá el pasaporte europeo y estará disponible desde los 25.000 euros.

Primero se registrará en los Países Bajos, y "muy rápidamente" en otros países prioritarios para ING, como son "Bélgica, Alemania, Italia y España".

Dentro del mismo, habrá exposición a estrategias de capital riesgo, deuda privada o infraestructuras, entre otras.

En la actualidad, ING tiene invertidos unos 1.800 millones de euros en activos privados tanto a nivel institucional como en otros segmentos de clientes más elevados.

Este anuncio llega poco después de que ING haya presentado su nueva cúpula de banca privada en España. Como publicó este periódico, ING ha puesto a Pablo Porres a liderar Banca Privada en paralelo a su actual rol como responsable de Ahorro e Inversión, y ha fichado al ex Deutsche Bank Fernando Candau como número dos del segmento, en calidad de director comercial de Banca Privada.

La banca privada de ING empezará a funcionar en 2026 y se apoyará en la nueva oficina flagship de Colón, en Madrid.

De esta forma, ING se mete en la carrera por los activos alternativos entre los pequeños ahorradores, una carrera donde ya están inmersos competidores como Bankinter, MyInvestor, Crescenta, Trade Republic o Indexa Capital. Esta última entidad coincidirá en su desembarco en este terreno con ING, para comienzos de 2026.