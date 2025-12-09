M&G estrena sus primeros ETF activos con un respaldo de 400 millones de euros

M&G planea lanzar próximamente un ETF global de renta variable que utilizará tecnología de aprendizaje automático en el análisis de empresas.

La primera serie de ETF activos incluye fondos para inversores británicos y uno para Alemania, Francia, España e Italia, centrados en bonos del Reino Unido y EE.UU.

La nueva oferta marca la entrada de M&G en el segmento de ETF activos y aprovecha su experiencia en renta fija, renta variable y mercados privados.

M&G Investments ha lanzado sus primeros ETF de gestión activa, respaldados con 400 millones de euros de su negocio de Vida y fondos multiactivos.

M&G Investments ha lanzado sus primeros fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de gestión activa con un respaldo inicial de 350 millones de libras esterlinas (400 millones de euros al cambio) procedente del negocio de Vida y de sus fondos multiactivos.

La firma ha explicado que esta nueva oferta inaugura la entrada de M&G en el segmento de ETF activos y que, para ello, se apoyará en su experiencia en renta fija, renta variable y mercados privados.

En un plano más amplio, han reivindicado que esta iniciativa consolida el liderazgo de la gestora en Reino Unido y acelera sus planes de expansión en Europa.

La primera serie de ETF activos estará gestionada por el equipo de renta fija e incluirá tres fondos: M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF y M&G UK Gilts Active UCITS ETF, ambos exclusivos para inversores británicos, y M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF, que también se comercializará en Alemania, Francia, España e Italia.

Más adelante, han indicado que se lanzará también el M&G Global Maxima Equity UCITS ETF, gestionado por profesionales del área de renta variable de M&G y que, además, empleará "tecnología de aprendizaje automático en el análisis de empresas".

Según la firma, la combinación de gestión activa y estructura de ETF permitirá mayor accesibilidad y transparencia, así como con liquidez intradía.

El consejero delegado de M&G Investments, Joseph Pinto, ha circunscrito que "se trata de un hito estratégico para M&G, al llevar nuestra experiencia en gestión activa al ámbito de los ETF a gran escala, combinando una configuración precisa de carteras con accesibilidad y eficiencia para los inversores".