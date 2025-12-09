Indexa lanza su primer fondo de fondos de capital riesgo, deuda privada e 'infra' con 40 millones de capacidad

El fondo tendrá una duración de ocho años, ampliable a diez, y se orienta tanto a inversores minoristas como profesionales.

Indexa Capital democratiza el acceso a los fondos alternativos del mercado privado con su primer fondo de fondos de bajo coste. A través de su gestora paralela Bewater Asset Management, el grupo de inversión automatizada ha lanzado el fondo de capital riesgo Indexa Mercados Privados 2026.

Como se detalla en su folleto, tendrá una duración de ocho años, periodo ampliable por dos años más, hasta los diez años en total, y su tamaño objetivo es de entre 10 y 40 millones de euros. Su venta empezará a principios de 2026.

Con enfoque geográfico global, Indexa Mercados Privados 2026 invertirá entre el 60% y el 90% de su cartera en otros fondos de private equity: buy-out, growth, venture capital y secundarios.

Además, podrá tener entre un 10% y un 20% de los compromisos en estrategias de deuda privada, y hasta un 20% en fondos de infraestructuras.

Su inversión mínima será de 10.000 euros, con una comisión del 0,75%, pero sólo estará disponible a partir de esta cantidad para clientes de Indexa que destinen un máximo del 10% de su patrimonio líquido al fondo, como marca la normativa actual.

También se distribuirá entre inversores profesionales o minoristas que se comprometan a invertir, al menos, 100.000 euros en Bewater Funds.

Bewater es la gestora de activos privados que pertenece al grupo de Indexa Capital, y tiene estrategias en compañías no cotizadas como Autocines, We Are Knitters, Dentaltix, Indemniza.me, LICO Cosmetics o Wetaca, entre otras.