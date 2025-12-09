Bestinver lanza un fondo solidario para ayudar a la Fundación Jérôme Lejeune

El fondo tendrá una cartera similar a Bestinfond y los partícipes recibirán información periódica sobre las donaciones y proyectos apoyados por la fundación.

La Fundación Jérôme Lejeune trabaja para mejorar la vida de personas con discapacidad intelectual de origen genético, como el síndrome de Down, a través de atención médica, investigación y formación.

Bestinver lanza su fondo de inversión solidario, Bestinver Solidario, que invertirá en renta variable internacional y donará hasta el 80% de la comisión de gestión a la Fundación Jérôme Lejeune.

La Fundación Jérôme Lejeune es una entidad sin ánimo de lucro, que debe su nombre a la figura del Dr. Jérôme Lejeune, médico, pediatra y genetista francés, reconocido por su participación en el descubrimiento de la trisomía en el cromosoma 21 (causa del síndrome de Down), y cuyo fin es mejorar la vida y el bienestar de personas con discapacidad intelectual de origen genético, así como de sus familias, a través de atención médica especializada, investigación y formación.

En España, su labor asistencial se canaliza a través del Instituto Médico Lejeune en Madrid, especializado en el abordaje clínico de la discapacidad intelectual de origen genético.

La atención se centra en la prevención, el diagnóstico temprano y la comprensión global del paciente y su entorno familiar, promoviendo autonomía y calidad de vida.

El fondo tendrá una cartera similar a Bestinfond, en el marco de la inversión en valor e inversión a largo plazo. En los informes periódicos, se comunicará a los partícipes la cuantía de la donación y los proyectos que haya podido impulsar la Fundación Jérôme Lejeune gracias a dicha ayuda.