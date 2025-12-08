Samantha Ricciardi deja Santander AM para dirigir Fidelity en Europa

Con una trayectoria previa en BlackRock, Schroders y Citi, Ricciardi es también la primera mujer presidenta de la patronal europea Efama.

Samantha Ricciardi, consejera delegada global de Santander Asset Management, se incorporará a Fidelity International el próximo marzo una vez culmine el periodo de transición ordenada con el nuevo CEO dentro de la gestora del Santander. La entidad confirmó la salida de Ricciardi el pasado viernes.

En Fidelity, Ricciardi será su responsable para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), según ha adelantado Bloomberg citando un comunicado interno de la gestora norteamericana.

La mexicana ocupará el hueco dejado por el jefe europeo de Fidelity, Christian Staub, que renunció por razones personales. Ricciardi estará basada en Madrid, como ahora en SAM.

El brazo de inversión del Santander, que Ricciardi ha capitaneado desde 2022 elevando sus activos en un 40%, hasta los 255.000 millones de euros, ha emprendido un proceso de selección tanto interno como externo para sustituirla.

Antes de dirigir la gestora del Santander, Ricciardi trabajó más de 11 años en BlackRock, primero como responsable local en México y después como supervisora de negocio de EMEA.

Previamente había pasado por Schroders, donde también dirigió el negocio mexicano, así como por Citi.

Además, desde este pasado verano, Ricciardi es la presidenta de Efama, la patronal europea de las gestoras de activos, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de este organismo.