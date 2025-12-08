Gigantes como Blackstone, KKR o Apollo somatizan en bolsa la crisis del capital riesgo

Las gestoras están cambiando su estrategia hacia la deuda privada y abriendo fondos alternativos a pequeños ahorradores para adaptarse al nuevo entorno financiero.

La británica CVC, que salió a bolsa en Ámsterdam en 2024, acumula una caída del 39,2% desde febrero.

Desde sus máximos recientes, Blackstone ha perdido un 23,5%, KKR un 22,5% y Apollo un 22,3%; otras firmas como Carlyle, Ares y TPG también registran descensos significativos.

La crisis global del capital riesgo, con atasco en la venta de participadas, dificultad para levantar nuevos fondos y menores rentabilidades, está pasando factura a las grandes gestoras de capital privado que cotizan en bolsa, donde están somatizando la debilidad y la incertidumbre del sector.

Tras un 2021 donde el capital riesgo y el M&A hicieron récord de actividad, la industria se ha ido desinflando poco a poco. La fuerte subida de los tipos de interés de 2022 a 2024 restó atractivo al sector frente a la renta fija tradicional y paró las operaciones corporativas.

Y, aunque las tasas han bajado en el último año y medio hasta niveles más normalizados, en el entorno del 2%, el capital riesgo no ha logrado levantar cabeza. Ahora compite contra una bolsa en máximos históricos y unos bonos que siguen llenando las carteras de los inversores.

La acción de Blackstone pierde un 23,5% desde su máximo histórico en noviembre de 2024. Los títulos de KKR retroceden un 22,5% desde enero de este año. Los valores de Apollo caen un 22,3% desde el pasado diciembre, cuando hicieron pico. No son los únicos.

The Carlyle Group se deja un 16,2% desde septiembre de 2024. Mientras que Ares ha visto esfumarse un 16,5% de su acción desde enero, y TPG un 12,7% desde noviembre del año anterior. Todos ellos son fondos americanos.

Pero a este lado del Atlántico, la foto es bastante similar. La británica CVC, que debutó en el parqué de Ámsterdam en la primavera de 2024, ya pierde un 39,2% desde febrero.

Según varios expertos consultados, esto "no es volatilidad, es descomposición estructural".

"El método del private equity se basaba en apalancamiento barato, expansión de múltiplos y mejora operativa. La realidad hoy es que la deuda es cara, escasa y de plazos cortos; los múltiplos colapsan en casi todos los sectores, y las mejoras operativas no compensan márgenes en caída", resume Félix Bahón, exconsultor financiero.

Y añade: "Las tres patas del modelo han fallado a la vez. Y esto sólo pasa en un final de ciclo".

Muchas de estos gigantes, así como los fondos medianos, están intentando virar su estrategia del capital privado a la deuda privada, para intentar captar parte del negocio de la desintermediación bancaria y así resistir en un panorama más volcado ahora con las financiaciones y refinanciaciones de deuda.

También están abriendo la comercialización de los grandes inversores institucionales a los pequeños ahorradores que, gracias a las nuevas normativas en la UE, ya pueden entrar en fondos alternativos o ilíquidos desde 10.000 euros con ciertas condiciones. Siempre y cuando el cliente reciba asesoramiento financiero y si los activos privados no pesan más de un 10% sobre su patrimonio total.