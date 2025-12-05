La CEO de Santander AM, Samantha Ricciardi, abandona la gestora

Ricciardi también es presidenta de Efama desde el verano pasado, siendo la primera mujer en liderar la patronal europea de gestoras de activos.

Santander Asset Management pierde a su principal figura. La mexicana Samantha Ricciardi, consejera delegada global del brazo de inversión del Santander desde 2021, cuando llegó desde BlackRock, ha abandonado la entidad para emprender nuevos retos profesionales en otra entidad.

La noticia, adelantada por Funds People y confirmada por EL ESPAÑOL-Invertia, se produce pocas semanas después de que Santander culminara la unión de su gestora de fondos de inversión y su gestora de banca privada.

La integración de Santander Asset Management y Santander Private Banking Gestión en España ha dado lugar a una unidad con más de 127.000 millones de euros bajo gestión y un equipo de 130 especialistas en inversión.

Desde que tomara el mando global de Santander AM en 2022, la gestora ha elevado su patrimonio bajo gestión en un 40%, hasta los 255.000 millones de euros.

Asimismo, Santander AM se ha consolidado como la gestora española con mayor volumen de activos gestionados en Luxemburgo, rozando por primera vez los 13.000 millones, tras captar en el Gran Ducado 3.000 millones en lo que llevamos de 2025.

Ricciardi permanecerá unos meses más en Santander AM para garantizar una transición ordenada. La gestora ha emprendido un proceso de selección tanto interno como externo para sustituirla.

Antes de dirigir la gestora del Santander, Ricciardi trabajó más de 11 años en BlackRock, primero como responsable local en México y después como supervisora de negocio de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Previamente había pasado por Schroders, donde también dirigió el negocio mexicano, así como por Citi.

Además, desde este pasado verano, Ricciardi es la presidenta de Efama, la patronal europea de las gestoras de activos, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de este organismo.