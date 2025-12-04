Pedro Escudero, el gallego que dirige un 'hedge fund' en Wall Street, trae su gestora a España

El primer fondo de la gestora en España está previsto para el segundo trimestre de 2026 y tendrá su sede en la calle Montalbán de Madrid.

El equipo inicial de Silverway AM cuenta con profesionales destacados como Álvaro Jabón y dos consejeros: Jaime Gil-Casares y Thierry Spicher.

La gestora, ya registrada y preaprobada por la CNMV, busca acercar a pequeños ahorradores españoles la estrategia de inversión de Doma Perpetual, que ha logrado un 17% de rentabilidad anualizada.

Pedro Escudero, gestor gallego y fundador del hedge fund Doma Perpetual en Wall Street, lanza la gestora Silverway Asset Management en España.

Pedro Escudero, el español que se brega con los tiburones de Wall Street y gestiona el hedge fund Doma Perpetual, con 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) en activos bajo gestión, importa a nuestro país su exitosa estrategia.

El gestor gallego, exjugador profesional de tenis hasta que se lesionó y pasó a las finanzas, ultima el lanzamiento en España de la gestora Silverway Asset Management.

Ya está inscrita en el Registro Mercantil y preaprobada por la CNMV, quien previsiblemente la dará de alta en sus registros en las próximas semanas. Desde Doma no han hecho comentarios.

La propiedad de la gestora, situada en la céntrica calle madrileña de Montalbán, es de su sociedad Asturica LLC.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del mercado, su intención es democratizar entre los pequeños ahorradores españoles la estrategia de inversión que implementa en Estados Unidos, puesto que allí está reservada a los clientes institucionales y las grandes fortunas. Su primer fondo español verá la luz en el segundo trimestre de 2026.

Doma Perpetual invierte en empresas atractivas, no correlacionadas y con cualidades monopolísticas, priorizando la mitigación de riesgos. La rentabilidad anualizada del hedge fund asciende al 17% desde inicio.

Afincado en Miami, Escudero ha trabajado para algunos de los bancos de inversión más poderosos que operan en Wall Street: JPMorgan, Deutsche Bank, Citi o Lehman Brothers.

Primeros colaboradores

Cuando montó su propio hedge fund, lo hizo con el apoyo de Marcelo Claure como inversor ancla. Claure es el fundador de Brightstar Corporation, el hombre más rico de Bolivia y accionista minoritario del Girona FC. Aunque Claure ya ha recogido plusvalías y desinvertido su posición tras varios años dentro del hedge fund.

En su desembarco en el sistema financiero español, tal y como se desprende del Borme, Escudero se ha reservado el cargo de presidente de Silverway AM, y ya dispone de un equipo de cinco o seis personas, conforme a las fuentes del mercado anteriores.

Entre ellos está Álvaro Jabón, exdirector de Operaciones de Panza Capital y quien ha trabajado para entidades como Diaphanum, Andbank o Banif (hoy Santander Private Banking).

Silverway AM nace con dos consejeros: Jaime Gil-Casares, presidente de Spencer Stuart en España, y Thierry Spicher, un productor de cine famoso por haber empujado películas y series como La gran boda, Home o Bâtards.