Creand abre un capital riesgo de 20M para invertir en el sudeste asiático con Collyer Capital

Creand ha recomprado el 9% de Banco Alcalá (Creand WM) a Ángel Soria, logrando el control total de su filial española por primera vez desde 2011.

La región ASEAN, con 650 millones de habitantes y un crecimiento anual sostenido, es vista como una gran oportunidad debido a su clase media en expansión, urbanización y digitalización.

El fondo Cinvest Sudeste Asiático PE se centrará en oportunidades de private equity en el mid market de la región ASEAN, diversificando por países, sectores y perfiles de compañía.

Creand Asset Management lanza una sociedad de capital riesgo de 20 millones de euros para invertir en el sudeste asiático, con asesoramiento de Collyer Capital.

Creand Asset Management, la gestora del grupo Creand en España, ha lanzado una sociedad de capital riesgo (SCR) para invertir en los principales países del sudeste asiático.

Cinvest Sudeste Asiático PE canalizará capital europeo hacia oportunidades de private equity en la región asiática y contará con Collyer Capital como asesor de la estrategia, gestora con sede en Singapur que dispone de un elevado conocimiento y trayectoria en la zona.

La SCR tiene un objetivo de 20 millones de euros y la estrategia se dirige al mid market del bloque de países agrupados en ASEAN, con una exposición diversificada por países, sectores y perfiles de compañía.

ASEAN es un bloque de 650 millones de habitantes, con crecimiento sostenido del 4–5% anual, clase media en expansión, urbanización y digitalización que impulsan consumo e industria. Pese a su escala, por lo general el inversor europeo suele tener acceso limitado a este tipo de activos. Esta cobertura la aporta la estrategia de Collyer Capital, "plenamente integrada en la región, con equipo y relaciones en todos los mercados", señalan desde Creand AM.

La región "ASEAN es una de las grandes oportunidades de la próxima década: población joven en crecimiento, mercados diversos y dinámicos, y una clase media que gana poder de compra. La diferencia la marcan el acceso y la ejecución local", subraya Juan Figar, managing partner de Collyer Capital.

El lanzamiento se produce al tiempo de la noticia publicada por EL ESPAÑOL-Invertia relativa a que Creand ha recomprado a Ángel Soria (Torre Rioja Madrid Socimi) el 9% de Banco Alcalá (Creand WM) para así controlar el 100%. Por primera vez desde su entrada en 2011, Crèdit Andorrà tendrá el control total de su filial española.