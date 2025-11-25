La boutique londinense Quest abre en España para levantar dinero en fondos de capital privado 'premium'

Quest apuesta en España por la promoción de fondos gestionados por firmas internacionales de primer nivel y pone a disposición de los inversores su hub digital QuestInvest, enfocado en eficiencia y transparencia.

La boutique londinense Quest Fund Placement aterriza en España para levantar dinero en fondos de capital privado premium. Y, para ello, ha recibido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agencia de valores y ha fichado a un equipo de tres personas que darán soporte comercial a los inversores institucionales.

Al frente de Quest Fund Placement Europe como director general está Sergio Reboredo, que ha trabajado los últimos 15 años para Santander en áreas como banca de inversión, gestión de activos y gestión de riesgos.

Le acompañan Gonzalo Hernández de Gajate como client manager, tras haber pasado antes por Gesconsult o Sherpa Capital, y Félix Mediavilla como associate, que previamente estuvo en Athos Partners o AltamarCAM Partners.

Quest Fund Placement es una firma de asesoría independiente especializada en la captación de fondos para gestores de inversiones alternativas.

Fundada en 2004 en el Reino Unido por James Coleman (un ex de Deloitte, UBS o Cazenove), a quien luego se le unió Natalya de Montegriffo (también ex de Deloitte, así como de Bloomberg), la firma se ha forjado una sólida reputación conectando a inversores institucionales con estrategias de alta calidad para el mercado privado en Europa y Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, Quest ha recaudado más de 35.000 millones de euros para gestores líderes en capital privado, deuda privada e infraestructuras, tales como Montagu, Deutsche Private Equity, Invision, Livingbridge, Procuritas o Xenon Private Equity.

También han comercializado varios fondos de la española Portobello. En concreto, sus fondos III (en 2014, con 375 millones), IV (2017, 600 millones) y PSP (2021, 250 millones).

Desde la firma señalan que sólo trabajan con "cuatro o cinco mandatos al año" y que "invertimos en todos los fondos que distribuimos", al tiempo que consiguen un 64% de dinero nuevo en cada fundraising que ponen en marcha.

Sobre su desembarco en nuestro país, desde la entidad aseguran que "España sigue siendo uno de los mercados europeos más dinámicos para las inversiones alternativas", y que "al establecer una entidad regulada por la CNMV, Quest refuerza su compromiso con los más altos estándares de gobernanza".

Objetivo de España

Bajo su lema corporativo "Relentless, Smart, Together", el objetivo de negocio en España pasa por promocionar fondos de inversión alternativa gestionados por gestoras internacionales de primer nivel, "construyendo una base institucional sólida en España".

Aunque sin mantener custodia de activos ni fondos de clientes, "reforzando nuestro perfil como intermediario y asesor independiente", en palabras de Reboredo.

En paralelo, Quest también pone a disposición de los inversores QuestInvest, su hub digital y gran apuesta tecnológica. "A través de QuestInvest, la empresa ofrece acceso seleccionado y basado en datos a oportunidades de capital privado de primer nivel, respaldando tanto a los gestores como a los inversores con mayor eficiencia y transparencia", explican desde el grupo británico.