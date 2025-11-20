Dunas separa sus negocios de fondos líquidos y privados en dos gestoras distintas

La compañía gestiona actualmente unos 5.000 millones de euros en activos, de los cuales más de 3.050 millones corresponden a fondos tradicionales y cerca de 2.000 millones a estrategias alternativas.

Dunas Capital ha lanzado una nueva área de deuda privada, Dunas Capital Debt, liderada por José María Sagardoy, exdirectivo de Deutsche Bank, BBVA y Banco Popular.

La gestora ha renombrado Gesnorte como Dunas Capital Alternatives, que englobará estrategias ilíquidas como energías renovables, agricultura, infraestructuras, aviación, inmobiliario y deuda privada.

Dunas Capital ha separado sus negocios de fondos líquidos y activos privados en dos gestoras distintas para impulsar su crecimiento.

Dunas Capital atisba su próxima fase de crecimiento con la separación de sus dos áreas de negocio principales, fondos líquidos y activos privados, a través de dos gestoras distintas.

El grupo independiente presidido por David Angulo gestiona unos 5.000 millones de euros en activos.

De ellos, más de 3.050 millones corresponden a los fondos de inversión y de pensiones tradicionales, y los otros cerca de 2.000 millones se reparten entre las estrategias alternativas de energías renovables, agro, infraestructuras, aviación, inmobiliario o deuda privada, conforme a los últimos datos de la propia entidad e Inverco.

Dunas ha aprovechado la adquisición de Gesnorte en 2024, la gestora de los seguros Helvetia, Reale o MGS, para reenfocar su hoja de ruta.

La compañía ha renombrado Gesnorte como Dunas Capital Alternatives, donde se englobarán el conjunto de las estrategias ilíquidas o privadas. Esto es, renovables, agricultura, infra, aviación, inmobiliario y su último lanzamiento, el área de deuda privada.

Grupo Dunas Capital estrenó hace una semana Dunas Capital Debt, que tiene al frente a José María Sagardoy, un exdirectivo de Deutsche Bank, BBVA y Banco Popular que en los últimos años ha ejercido como director general financiero de OHLA.

La nueva área nace con la vocación de ofrecer servicios de asesoramiento especializado y gestión de deuda tanto a terceros como a la unidad de real estate del grupo y a los fondos de inversión alternativa gestionados por Dunas Capital Asset Management o, en adelante, por Dunas Capital Alternatives.

Consejeros

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el grupo madrileño terminará de definir a comienzos de 2026 la estructura, objetivos de negocio y próximos lanzamientos de fondos de Dunas Capital Alternatives.

Está pendiente la designación de su próximo director general, si bien se ha puesto a Juan Bastos-Mendes (exCEO de ActivoBank España, expresidente de Ibersecurities e Inverseguros, y consejero de Sabadell AM y Corporación Financiera Azuaga) como presidente y consejero independiente, y a Rafael Andrés (socio de Dunas Capital Real Estate) como consejero.

Entre tanto, Alfonso Benito seguirá liderando Dunas Capital Asset Management y Dunas Capital Pensiones. Aunque societariamente son dos gestoras diferentes, operan con la misma filosofía de inversión y un equipo de gestión común.

De esta rama, un tercio del volumen procede del mandato que tienen para un fondo de Unicaja, el Unifond Gestión Prudente (1.100 millones de euros), encargo que se ha ampliado para el nuevo fondo de retorno absoluto Unifond Gestión Crecimiento.