Vuelco en la gestión de carteras de fondos: Santander adelanta a BBVA e Indexa bate a Bankinter

Sabadell ha recuperado terreno frente a Ibercaja, gestionando 4.997 millones de euros en carteras frente a los 4.968 millones de su competidor directo.

CaixaBank mantiene su liderazgo destacado en la gestión discrecional de carteras de fondos, con 56.017 millones de euros.

Indexa Capital, el gestor automatizado (roboadvisor), ha superado a Bankinter en volumen gestionado, con 3.806 millones de euros frente a los 3.727 millones de la entidad bancaria.

Santander ha adelantado a BBVA en la segunda posición del ranking de gestión de carteras de fondos en España, con 26.894 millones de euros gestionados frente a los 26.613 millones de BBVA.

Vuelco en la carrera por la gestión de carteras de fondos en España. El sector, que movía unos 156.000 millones de euros a cierre de septiembre (un 4,9% más que en junio), con datos de Inverco, ha visto cómo Santander ha adelantado a BBVA en la segunda posición del ranking.

Mientras, el roboadvisor Indexa Capital ya ha batido a una entidad bancaria de peso como Bankinter.

En estos momentos, la gestión delegada de fondos de inversión cuenta con 1,2 millones de contratos, de los que la práctica totalidad son de clientes retail y tan sólo hay 191 mandatos institucionales.

CaixaBank es, con mucha diferencia, el banco líder en carteras discrecionales de fondos, con un volumen de 56.017 millones de euros.

Le sigue Santander, con 26.894 millones, y BBVA, con 26.613 millones. Los dos bancos españoles con más presencia internacional están prácticamente empatados, si bien el cántabro ha dado el sorpaso al vasco en el tercer trimestre, enfrascado este en la fallida opa al Sabadell.

En junio, BBVA gestionaba 25.481 millones y Santander, 24.911 millones por este mismo concepto, según la patronal de las gestoras.

Otra batalla es la que libran nuevos jugadores digitales y entidades tradicionales. En este terreno, el gestor automatizado Indexa ya ha superado a Bankinter, con 3.806 millones el primero y 3.727 millones el segundo.

Tres meses antes, la proporción era al revés: 3.556 y 3.399 millones de euros, respectivamente.

Por el medio, hay otras pequeñas contiendas, como la de Banco Sabadell e Ibercaja. En el primer semestre, el banco vallesano contaba con 4.698 millones en gestión de carteras de fondos y con 4.860 millones el zaragozano.

Con nueve meses transcurridos, y pese a que el Sabadell ha estado centrado hasta octubre en frenar la opa hostil de BBVA, el catalán se ha puesto por delante con 4.997 millones de euros. Su competidor directo tiene ahora 4.968 millones.

Otros actores destacados en este nicho de negocio son Kutxabank (con 13.364 millones, el mayor de los medianos), Abanca (2.393 millones), Banca March (2.309 millones) o Andbank (1.953 millones). Mientras que EDM (Grupo Mutua), el Grupo Caja Rural o Renta 4 se mueven en la horquilla de los 1.500 a los 1.100 millones de euros.