Paramés crea una 'app' para invertir en planes de pensiones un porcentaje de las compras en Amazon o Decathlon

Cobas Pensiones, la gestora de fondos de pensiones liderada por Francisco García Paramés, ha lanzado la aplicación Cobas Plus, desarrollada en colaboración con la tecnológica canaria Neopension y que "redefine la manera de entender el ahorro para la jubilación".

Bajo el lema "Compra como siempre, ahorra como nunca", la app funciona como un sistema de cashback que permite recuperar parte del dinero de las compras en comercios como Amazon o Decathlon para invertirlo directamente en los planes de pensiones individuales de Cobas.

El proyecto cuenta con la participación de grandes marcas como Amazon, Mapfre, Decathlon, Adeslas, Holaluz, AliExpress, MásMóvil y otras muchas más pequeñas.

El porcentaje que se recupera depende del establecimiento adherido. Por ejemplo, Mapfre devuelve el 5% y Otovo, el 4%.

Previo a su lanzamiento oficial al público, Cobas Plus ha completado un programa piloto con 200 partícipes de planes de pensiones con resultados "muy satisfactorios".

"En un contexto en el que más de siete millones de personas cuentan con un plan de pensiones en España, pero más de cinco millones no realizaron ninguna aportación en 2024, Cobas Plus pretende responder a una problemática social cada vez más evidente convirtiendo el consumo en una oportunidad para construir un capital que garantice una jubilación digna y sostenible", explican desde la gestora de Paramés.

Cobas Plus está disponible tanto para partícipes de Cobas Pensiones como para quienes deseen traspasar su plan desde otra entidad para disfrutar de las ventajas del programa.

Como subraya Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM, "no se trata sólo de una aplicación, sino de una nueva manera de entender la relación entre consumo, ahorro e inversión".

De tal forma que "cualquier ciudadano pueda complementar su pensión sin esfuerzo, aprovechando sus propios hábitos de consumo".

Iniciativas de este tipo cada vez son más frecuentes en España.

Hace un año, Ibercaja lanzó la app Pensumo para ahorrar en planes de pensiones cuando compras en Amazon, Ikea, Lidl o Decathlon, redirigiendo a un plan del grupo aragonés un porcentaje del precio de la compraventa del producto adquirido en estos y otros comercios como Fnac, Adidas o Sephora.