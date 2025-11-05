Singular Bank amplía su presencia en Madrid con dos nuevas oficinas y un centro de tecnología y operaciones

Continúa la disputa legal entre Singular Bank y UBS por la integración y la cláusula de no competencia, con varios arbitrajes pendientes de resolución.

Con estas aperturas, Singular Bank refuerza su estrategia para captar altos patrimonios y centraliza sus servicios principales en la sede de la calle Goya, tras abandonar las oficinas heredadas de UBS en María de Molina.

La entidad ha abierto un centro tecnológico y de operaciones independiente en la calle Conde de Peñalver, donde trabajan más de 60 empleados especializados.

Singular Bank ha inaugurado dos nuevas oficinas de banca privada en Madrid, ubicadas en las calles Velázquez y Montalbán, sumando así más de 50 banqueros y agentes a su equipo en la capital.

Ofensiva de Singular Bank por la capital de España. El banco privado que dirige Javier Marín ha ampliado su presencia en Madrid con dos nuevas oficinas y un centro tecnológico y de operaciones.

Singular Bank, que gestiona más de 15.000 millones de euros en recursos de clientes en nuestro país tras la integración de UBS, con datos recientes de la entidad, centralizaba su actividad en Madrid en su cuartel general de la calle Goya, al lado de la plaza de Colón.

Pero la firma ha emprendido un proyecto de crecimiento en las zonas nobles de la capital para acelerar su captación de altos patrimonios.

El banco controlado por Warburg Pincus ha abierto una oficina de banca privada en la calle Velázquez, 94, cuya directora es Maite López. En esta oficina trabajan 34 banqueros y agentes financieros.

También ha estrenado otra oficina de banca privada en la calle Montalbán, 7, que tiene a Diego Calvo como director. En ella trabajan 20 banqueros y agentes.

Estas dos oficinas se suman al servicio que ya da Singular Bank a sus grandes clientes en la sede de Goya. Esta oficina, la central, está dirigida por María Ángeles Benedito y da cobijo a 42 banqueros y agentes financieros.

En paralelo, Singular ha separado su centro de ejecución del cuartel general, con una ubicación específica en la calle Conde de Peñalver, 45.

Allí se desempeñan sus equipos de Tecnología, con 35 personas, y Operaciones, con 32 personas, bajo la supervisión del director general de estas áreas, Rubén Andrés, que llegó a comienzos de este año desde EVO Banco.

Por otro lado, Singular Bank ha abandonado las oficinas que heredó de UBS Wealth Management en María de Molina para centralizar en Goya a sus equipos de Productos e Inversiones.

La relación con UBS

Cabe recordar que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, la plantilla de Credit Suisse España se mudará este noviembre a la sede de UBS en la citada María de Molina, una vez el banco suizo ya ha cerrado la integración de su máximo rival helvético y ha vuelto a la actividad de banca privada en España.

Singular le ganó un primer arbitraje en Fráncfort a UBS por este motivo, por vulnerar la cláusula de no competencia por tres años que habían acordado al venderle UBS WM España, y aún tienen pendiente de resolución dos arbitrajes más.

Uno que dictaminará la penalización a abonar por parte de UBS y otro que determinará -y compensará, si así procede- si UBS entorpeció el traspaso tecnológico al banco de Marín.