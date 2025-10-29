Cathie Wood, la gurú de Wall Street, pone el punto de mira en Europa con el fondo ARK de defensa y espacio

ARK Invest ha duplicado sus activos en Europa, superando los 1.000 millones de dólares, gracias a la gestión activa y la inversión en tecnología avanzada como inteligencia artificial y robótica.

El fondo cotizará en varias bolsas europeas, incluyendo Deutsche Börse Xetra, Londres, Italia y Suiza, y será distribuido por Capital Strategies en España y otros países.

Cathie Wood, conocida como la gurú tecnológica de Wall Street, ha lanzado el fondo ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF en Europa, enfocado en defensa y espacio.

Cathie Wood, la gurú tecnológica de Wall Street, ha puesto su punto de mira en Europa, donde ya gestiona más de 1.000 millones de dólares (cerca de 900 millones de euros) y ha sellado un acuerdo con la distribuidora Capital Strategies para que venda sus fondos entre los grandes inversores institucionales.

Su ofensiva se completa ahora con el lanzamiento del fondo cotizado ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF, una estrategia de gestión activa que invierte en empresas que impulsan las capacidades de defensa modernas y la infraestructura espacial.

Este vehículo cobra especial sentido en el marco del rearme europeo y el despliegue del presupuesto de la UE para asegurar su autonomía y soberanía estratégica. Cabe recordar que Europa está incrementando sus capacidades de defensa a raíz del acuerdo alcanzado entre los socios de la OTAN y Estados Unidos.

ARK Invest lleva implementado esta estrategia desde 2021, y ahora la trae a Europa para su comercialización entre los clientes del Viejo Continente. El fondo ofrece exposición a compañías que transforman la defensa y el espacio modernos mediante avances en inteligencia artificial, robótica y sistemas energéticos.

El ETF, que tiene unos gastos totales anuales del 0,75%, cotizará en Deutsche Bӧrse Xetra, la Bolsa de Londres, Bolsa Italiana y la Bolsa de Suiza. España está entre los múltiples mercados europeos habilitados para su venta.

De esta forma, ARK y Cathie Wood -quien a finales de 2022 predijo que el bitcoin llegaría a valer un millón de dólares en 2030- se unen al creciente listado de entidades que han estrenado en los últimos meses fondos activos e indexados de defensa, tales como WisdomTree, DNB, iShares (BlackRock), BNP Paribas, CPR-Amundi, VanEck o Invesco.

Ark Invest superó hace pocas semanas los 1.000 millones en activos bajo gestión en su gama de fondos europeos, tras haber iniciado el año con cerca de 450 millones, lo que supone más que duplicar su volumen en el Viejo Continente.

Este hito se produce exactamente dos años después de que ARK Investment Management LLC adquiriera Rize ETF en septiembre de 2023 y lanzara tres ETF de ARK en abril de 2024.

Desde hace pocos días, la firma española Capital Strategies es su distribuidora oficial en España, Portugal, Chile, Colombia, Perú y Brasil.