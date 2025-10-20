ING pone a Pablo Porres al frente de su banca privada e incorpora a Fernando Candau (ex Deutsche) como número dos

La apertura de la nueva oficina flagship de ING en Madrid coincidirá con el lanzamiento de su banca privada.

La nueva banca privada de ING, que se lanzará en 2026, busca ofrecer un modelo innovador y personalizado para clientes de altos patrimonios.

Fernando Candau, con 22 años de experiencia en Deutsche Bank, se une como director comercial al equipo de banca privada de ING.

ING nombra a Pablo Porres como director de su nueva banca privada, quien también seguirá siendo director de Ahorro e Inversión.

ING pone los mimbres de su nueva Banca Privada: su equipo directivo. El banco naranja ha optado por una dupla mixta que mezcla experiencia dentro de la casa y talento procedente del mercado.

El responsable del área de Banca Privada es Pablo Porres, que compaginará su nuevo rol con el de director de Ahorro e Inversión en España, tal y como lleva haciendo los últimos cuatro años y medio. Porres suma casi 13 años en ING, tras haber estado antes en Management Solutions y Bluecap Management Consulting.

A su lado, como director comercial de Banca Privada, estará Fernando Candau, un histórico de Deutsche Bank que pasó 22 años en el banco germano, los últimos tres como responsable de Banca Privada en nuestro país. En sus inicios, fue gestor de patrimonios y jefe de equipo en firmas como BNP Paribas o Popular.

Ambos liderarán el diseño y desarrollo de esta nueva área estratégica, que busca ofrecer "un modelo de banca privada innovador, sencillo y de una alta personalización", según ING, que quiere poner sobre la mesa "una propuesta de valor para clientes de altos patrimonios".

Porres continuará reportando a Javier Montes, director general de Banca para Particulares.

Pablo Porres, director de Banca Privada y Ahorro e Inversión en ING España. Imagen cedida.

En los últimos años, desde su posición, Porres ha impulsado la propuesta de inversión de la entidad hasta los más de 21.000 millones de euros.

Los fondos de inversión de la entidad han registrado un crecimiento del 50% en sólo dos años. En planes de pensiones, ING ya es el quinto banco del país, y la entidad cuenta con uno de los bróker más completos y competitivos en el mercado en tarifas y operativa.

Además, en ahorro ha llevado al banco a superar los 53.000 millones en cuentas y depósitos, remunerando más de 600 millones de euros en intereses.

ING pondrá en marcha su banca privada en 2026 coincidiendo con la apertura en pleno corazón de Madrid de su nueva oficina flagship. Estará situada en la plaza de Colón, donde hace años tuvo su sede el extinto Banco Madrid.

Por ahora, el grupo de origen holandés no ha definido objetivos comerciales específicos para su banca privada, ni la ha bautizado con un nombre comercial diferenciado.

El nuevo servicio para los altos patrimonios llegará prácticamente de la mano con los productos cotizados de criptomonedas que ING va a habilitar antes de que finalice 2025. Eso sí, sin asesoramiento de por medio en el caso del bitcoin o el ether, sólo compraventa.