Horos lanza su primer fondo con renta fija y el mismo estilo 'value' que en bolsa

Horos Asset Management lanza su primer fondo con renta fija en la cartera. La gestora independiente ha registrado el vehículo Horos Patrimonio, un fondo mixto que invertirá en renta fija euro con el mismo enfoque en valor que ya implementan en las acciones internacionales que analizan.

El fondo tendrá como responsable a su reciente incorporación, Juan Luis Fresneda, que se ha unido a Horos AM desde Generali, donde era su responsable de Renta Variable. Sin embargo, en etapas anteriores en PSN y Banco Sabadell Fresneda había gestionado y comercializado renta fija, así como fondos mixtos.

Con todo, las decisiones de inversión se tomarán por unanimidad de todo el equipo: Javier Ruiz, Alejandro Martín, Miguel Rodríguez y el propio Fresneda.

Con un horizonte temporal recomendado de tres años, Horos ofrece con este nuevo fondo alternativas de inversión para el ahorro más cauteloso concentrado en cuentas bancarias, depósitos o fondos monetarios.

Horos Patrimonio es un fondo que invierte al menos un 80% de sus activos en deuda corporativa nacional e internacional y que aplica criterios de selección value "tan exigentes como en renta variable", según la firma.

Contratable desde 100 euros, el fondo seleccionará emisiones corporativas con una duración media en torno a los tres años.

"Este nuevo fondo es fruto de años de reflexión y una pieza natural en nuestra estrategia de crecimiento. Estamos convencidos de que nuestra filosofía de inversión puede generar valor en renta fija", asegura José María Concejo, CEO y socio de Horos AM.

La gestora administra más de 280 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 80% en apenas nueve meses, y da servicio a más de 12.000 partícipes.