Santander capta 500 millones para su 'family office' Beyond Wealth en su primer trimestre

La iniciativa se inspira en Open Wealth de CaixaBank y fue impulsada por fichajes clave del sector bancario privado.

El proyecto busca atraer 10.000 millones de euros en tres años y está dirigido a ultrarricos con más de 50 millones de euros.

Beyond Wealth, el multifamily office de Santander, ha captado 500 millones de euros en su primer trimestre de operación.

El multifamily office del Santander, Beyond Wealth, ha cumplido sus primeros tres meses de vida con 500 millones de euros en activos bajo consultoría.

Este proyecto, que depende de Carmen Gutiérrez (responsable global de Family Office en Banco Santander) y Javier Lafarga (director general de Beyond Wealth), y que funciona en estrecha colaboración con Sol Moreno de los Ríos (directora de UHNW & Multifamily Office en Santander PB España), es una de las iniciativas más importantes que ha emprendido en el último año el banco cántabro en el sector de la gestión patrimonial y de activos.

Cabe recordar que Beyond Wealth es una filial independiente y autónoma dirigida a ultrarricos y grupos con más de 50 millones de euros. Como informó el Santander el pasado mayo, planea captar 10.000 millones de euros en tres años.

Ha comenzado a operar en España y después saltará a Brasil, Suiza y Miami (Estados Unidos).

Santander lo puso en marcha a imagen y semejanza de Open Wealth, de CaixaBank, entidad de la que proviene buena parte de sus últimos fichajes directivos, entre ellos Moreno de los Ríos o Lafarga. Open Wealth ya cuenta con 9.350 millones de euros bajo supervisión.

La idea de Beyond Wealth surgió a raíz del fichaje de Víctor Allende, responsable de Santander Private Banking España y anterior responsable de ese segmento en CaixaBank.

Su llegada al banco presidido por Ana Botín, que fue orquestada por Javier García-Carranza, propició una cascada de fichajes de ejecutivos de banca privada en el banco catalán, pero también en otras entidades como Julius Baer, Brookfield Oaktree, Lemon Tree, Andbank o Beka.

El dato ha sido compartido por el propio Allende en sus redes sociales. También ha detallado que el perímetro del asesoramiento independiente del Santander alcanza ya a más de un centenar de banqueros (80 en high net y 30 en ultra high) o que la entidad ha estrenado Active Advisory como servicio de recomendación de renta variable, renta fija y estructurados.