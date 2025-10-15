CBRE compra a Redevco y Ares el centro comercial Parque Corredor de Madrid por cerca de 250 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA CBRE Investment Management adquiere el centro comercial Parque Corredor en Madrid por 250 millones de euros. Parque Corredor cuenta con 123,000 m² de superficie alquilable y recibe 10 millones de visitantes al año. El centro comercial ofrece marcas como Primark, Zara, IKEA, y oportunidades para infraestructuras verdes. La adquisición refuerza la estrategia de CBRE IM en centros "dominantes" y en mercados líquidos como el español.

CBRE Investment Management (CBRE IM), en representación de un fondo gestionado por su división de inversión directa, ha adquirido el centro comercial Parque Corredor, ubicado en Torrejón de Ardoz y uno de los principales de la zona este del área metropolitana de Madrid, a las firmas Redevco y Ares.

Con alrededor de 10 millones de visitantes al año, los compradores sostienen en un comunicado que la afluencia de público ha mostrado una recuperación sostenida tras la pandemia y se espera que supere los niveles previos a la misma.

Inaugurado en 1995 y renovado en 2021, el centro cuenta con aproximadamente 123.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable total y alberga marcas como Primark, Zara, IKEA, Alcampo y MediaMarkt, además de enseñas de restauración y ocio, incluyendo un cine.

Situado en el Corredor del Henares, el activo cuenta con un área de influencia de más de 800.000 habitantes a menos de 20 minutos en coche.

Parque Corredor también presenta oportunidades futuras para la instalación de paneles solares e infraestructuras verdes.

Desde CBRE IM señalan que esta adquisición demuestra la apuesta de la firma por los centros comerciales "dominantes", que combinan una base consolidada, oportunidades de gestión activa y un compromiso con la sostenibilidad.

En este sentido, destacan que las posibilidades de crecimiento lo convierten en una inversión alineada con la estrategia a largo plazo del fondo.

La firma ha apuntado que España es uno de los mercados más líquidos de Europa y este activo destaca como referente en su área de influencia.