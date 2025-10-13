Payflow amplía su última ronda de financiación con 2 millones suscritos por Wille Finance

Más de 1.000 empresas confían en Payflow, incluyendo grandes marcas como Lidl, Mango, Decathlon y Five Guys.

La compañía busca reforzar su presencia en España, Portugal, Colombia y Perú, consolidándose como líder en salario bajo demanda.

Con esta nueva inyección, Payflow alcanza un total de 26 millones de euros en capital levantado, además de más de 30 millones en financiación vía deuda.

Payflow ha ampliado su ronda de financiación con 2 millones de euros, suscritos por el family office suizo Wille Finance.

Payflow, la plataforma de bienestar financiero que permite a los empleados recibir su salario bajo demanda, amplía su financiación con dos millones de euros en una ronda que ha sido respaldada en exclusiva por el family office suizo Wille Finance, que administra cerca de 500 millones de euros en activos públicos y privados.

Esta inyección se suma a una reciente, antes de verano, donde Payflow logró diez millones de euros de la alemana Cusp Capital entre inversiones primarias (el 70% del total) y secundarias (30%).

Con esta nueva ampliación, la compañía alcanza los 26 millones de euros en capital levantado. Además de contar con más de 30 millones en financiación vía deuda, incluidos 20 millones provenientes de BBVA Spark.

Los fundadores -Avinash Sukhwani y Benoit Menardo- afirman que el objetivo de esta ampliación es reforzar su presencia en España, Portugal, Colombia y Perú.

Payflow se ha consolidado como líder en salario bajo demanda en estos mercados claves. Más de 1.000 empresas confían en su plataforma, incluidas once de las 60 mayores compañías de España, entre ellas marcas tan reconocidas como Lidl, Mango, Decathlon y Five Guys.

Emplea a 55 personas, genera más de siete millones de euros en ingresos y mantiene un margen bruto superior al 80%, según las últimas cifras compartidas por la compañía.

En el caso de Wille Finance, cuenta con participadas en cartera como Open Cosmos, Dextra, Fertilly o Incepto, y ya ha salido de otras empresas como Alaya, Eyenovia o Instagrid.