La CNMV manda cerrar la sicav bajo el entramado de Herrero Brigantina

Más de 4,000 afectados y 200 millones de euros en juego en la investigación por presunta estafa de Herrero Brigantina, vinculada a la sicav.

La sicav enfrentó suspensión de negociación en abril y su cancelación fue motivada por la falta de presentación de cuentas anuales e informes de auditoría de 2024.

El vehículo de inversión, administrado por Andbank desde 2021 tras Renta 4, tenía una capitalización bursátil de 2,4 millones de euros al cierre.

La CNMV ha revocado la inscripción de Blacksmith Capital Sicav, gestionada por Herrero Brigantina, debido a graves dificultades para su inspección.

Adiós a la sicav bajo el paraguas de Herrero Brigantina. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado la revocación y cancelación de la inscripción de Blacksmith Capital Sicav.

Blacksmith, uno de los vehículos de inversión que utilizaba el entramado de Herrero Brigantina para la gestión del dinero, estaba administrada por Andbank Wealth Management desde 2021. Antes fue Renta 4 quien le facilitó la plataforma de gestión.

Sus acciones fueron suspendidas de negociación en BME Growth el pasado abril. Ahora, la CNMV argumenta que existen "graves dificultades para su inspección y para obtener la información que la CNMV estima necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones supervisoras, debido a la no presentación de las cuentas anuales e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2024, cuyo plazo de presentación finalizó el 30 de abril de 2025".

Según los últimos registros de BME, cuando la sicav pasó de manos de Renta 4 a Andbank lo hizo con una capitalización bursátil de 4,1 millones de euros. Ahora, sin embargo, apenas le quedaban 2,4 millones.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional tomó declaración durante febrero y marzo a 17 imputados en la investigación por presunta estafa de Herrero Brigantina, que alcanzaría a más de 4.000 afectados por un valor que superaría los 200 millones de euros.

Hay numerosas demandas presentadas y, como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la Audiencia Provincial de Madrid ya decretó este verano el embargo cautelar a Herrero Brigantina para resarcir a un afectado.