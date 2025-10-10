El éxito de su gestión activa en tiempos de incertidumbre

Las claves nuevo Generado con IA La gestión activa de Mutuactivos se destaca como una herramienta esencial en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica, al combinar experiencia y capacidad de adaptación. Mutuafondo, FI, principal vehículo de inversión de Mutuactivos, ha logrado una rentabilidad acumulada superior al 570% desde 1987, destacando su solidez en mercados complejos. Mutuactivos aplica su estrategia de gestión activa tanto en renta fija como en renta variable, ajustando carteras para capturar oportunidades y proteger el capital en momentos de volatilidad. Las carteras modelo de Mutuactivos, como Mutuactivos 20, 45, 70 y 100, ofrecen personalización según el perfil de riesgo, siendo una solución demandada por los ahorradores.

En un contexto económico marcado por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica, la gestión activa se consolida como una herramienta clave para proteger el ahorro y aprovechar las oportunidades del mercado.

Mutuactivos, la gestora de activos del Grupo Mutua Madrileña, ha reforzado su apuesta por este enfoque que combina experiencia, visión largoplacista y capacidad de adaptación.

La filosofía de Mutuactivos se basa en una gestión activa que permite ajustar las carteras en función de las condiciones del mercado. Esta estrategia no solo busca rentabilidad, sino también estabilidad y protección frente a los vaivenes económicos. En tiempos de incertidumbre, esta capacidad de reacción se convierte en un valor diferencial.

Renta fija y renta variable

Una de las líneas más destacadas de Mutuactivos es la oferta de productos de renta fija, diseñados para perfiles que priorizan la seguridad sin renunciar a rentabilidades atractivas. Fondos como Mutuafondo Corto Plazo, Mutuafondo Renta Fija Flexible o Mutuafondo Bonos Financieros han demostrado su solidez en entornos complejos.

En este sentido, Mutuafondo, FI, su vehículo estrella, con más de 2.000 millones de euros gestionados, acumula una rentabilidad de más del 570% desde su creación, en 1987.

Estos productos, con niveles de riesgo bajos (2 en una escala de 1 a 7), están pensados para inversores que buscan preservar su poder adquisitivo y obtener rentabilidades por encima de la inflación.

Así, Mutuafondo, FI obtuvo una rentabilidad del 4,96%% en 2024 (1,4 puntos por encima de su índice de referencia), mientras que Mutuafondo Renta Fija Flexible rindió un 8,31% (casi seis puntos más que su índice de referencia). Todo en un año en el que la inflación quedó por debajo del 3%.

Además, esos mismos fondos continúan cosechando buenos resultados en el presente ejercicio: Mutuafondo, FI acumula una revalorización del 2,71% en lo que va de año (siete décimas por encima de su índice), al tiempo que Mutuafondo Renta Fija Flexible suma un 3,46% este 2025 (cerca de tres puntos más que su referencia).

En el ámbito de la renta variable, Mutuactivos también aplica esa estrategia de gestión activa, la cual le permite identificar oportunidades en sectores y compañías con alto potencial de crecimiento, ajustando la exposición en función del entorno económico. Un ejemplo es Mutuafondo España, FI, que invierte en valores cotizados del mercado español con un enfoque selectivo y largoplacista.

El equipo de inversiones realiza un análisis riguroso para construir una cartera concentrada en empresas con ventajas competitivas sostenibles, buena generación de caja y valoraciones atractivas. En la actualidad, entre sus principales posiciones figuran Redeia, Inditex, Inmobiliaria Colonial y Banco Santander.

Su filosofía de inversión se traduce en una toma de decisiones dinámica, que busca anticiparse a los cambios del mercado y proteger el capital en momentos de volatilidad. La gestión activa permite a Mutuactivos reducir exposición en sectores cíclicos cuando se detectan señales de desaceleración, o aumentar posiciones en compañías defensivas ante escenarios de incertidumbre.

Esta flexibilidad, combinada con una visión estratégica, convierte a sus fondos de renta variable en herramientas eficaces para capturar rentabilidad sin perder de vista la preservación del ahorro.

Gestión discrecional

La gestión activa de Mutuactivos también se aprecia en sus carteras de fondos, una solución cada vez más demandada por los ahorradores. Este servicio permite delegar las decisiones de inversión en los expertos de la entidad, que seleccionan los mejores fondos y ajustan su peso en función del entorno económico.

Las carteras modelo —Mutuactivos 20, 45, 70 y 100— se adaptan a distintos perfiles de riesgo en función del peso de la renta variable. También existen opciones centradas en renta fija, Mutuactivos Renta Fija y Renta Fija Plus, orientadas a inversores más conservadores. Esta personalización permite a cada cliente encontrar la estrategia que mejor se ajusta a sus necesidades y horizonte temporal.

Para Mutuactivos la gestión activa no es solo una técnica de inversión, sino una filosofía que busca proteger, rentabilizar y acompañar al inversor en cualquier circunstancia, combinando prudencia y visión estratégica.