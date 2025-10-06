Azvalor lanza el primer fondo tokenizado con liquidación en tiempo real

Azvalor ha lanzado su primer fondo de inversión tokenizado, en el marco del sandbox regulatorio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este proyecto, desarrollado junto a Allfunds Blockchain y BNP Paribas Securities Services como depositario y administrador del fondo, marca un nuevo hito en la industria de gestión de activos al introducir un modelo de distribución alternativo para fondos UCITS.

El fondo, denominado Azvalor Blockchain FI, representa "una innovación estructural en la operativa de fondos", según la firma.

Las participaciones se registran y almacenan en una red blockchain privada, utilizando la infraestructura de Allfunds Blockchain para el procesamiento de las diferentes tipologías de órdenes. Si bien para esta fase inicial el fondo no estará abierto a la distribución, este lanzamiento posibilita para los inversores seleccionados la validación de nuevas funcionalidades operativas.

La gran novedad de este proyecto es la posibilidad de ejecutar y liquidar operaciones de compras y ventas en tiempo real, lo que supone una transformación radical respecto a los modelos tradicionales. Esta capacidad permite una operativa "más ágil, transparente y eficiente", reduciendo significativamente los tiempos de procesamiento y mejorando la experiencia de inversores. Se trata de "un avance clave hacia una arquitectura más moderna y escalable en la distribución de fondos UCITS", añaden desde la gestora.

Cabe recordar que, antes de Azvalor, hubo otras iniciativas similares en este ámbito. Por ejemplo, BBVA hizo pruebas con el fondo monetario BBVA Token RF Corto Plazo, y Renta 4 había hecho lo propio con las primeras órdenes ejecutadas sobre el primer fondo tokenizado español. Ese fondo fue el Renta 4 Atlas, que invertía en el fondo Renta 4 Renta Fija 6 Meses.

Por su parte, Imantia -que hoy forma parte de Abanca Gestión de Activos- también aprovechó el sandbox regulatorio español para probar un primer fondo de préstamos de criptos, basado en protocolos de préstamos descentralizados.