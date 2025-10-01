El ex Citi Fernando López arranca su nueva banca privada Panghea para clientes con más de 50 millones

El exCEO de Citi Private Bank en Europa y Latinoamérica, Fernando López, ya tiene en funcionamiento su nueva boutique de asesoramiento patrimonial a grandes fortunas, institucionales y oficinas de familia con más de 50 millones de euros: Panghea Capital Partners.

La figura con la que el proyecto se articula en España es Panghea Wealth Advisors EAF, ya autorizada por la CNMV.

Como ha adelantado este periódico, López (CEO) se ha rodeado de colaboradores -muchos de ellos ex de Citi, pero también procedentes de otras entidades- como Rafael Orteso (director general), Emma Ahedo (directora de Operaciones), Lorenzo García (director de Inversiones) o Joaquín de Muller (director de Soluciones de Seguros).

Panghea Capital Partners, con presencia en España, México y Estados Unidos, se completa con tres verticales.

Panghea Wealth Solutions, que actúa como intermediario de seguros, centrado en el asesoramiento y distribución de productos de vida y unit linked, así como en la planificación fiscal y sucesoria; Panghea Talent, centrada en la gestión del talento y la formación de profesionales de wealth management y, finalmente, Panghea Ventures, el brazo inversor del grupo, que invierte en compañías que impulsan la innovación y la tecnología aplicada al ecosistema de la gestión de patrimonios.