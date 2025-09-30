Panza Capital nombra a Pablo García-Cruz director de Operaciones tras la marcha de su primer supervisor

Panza Capital vuelve a perder a uno de sus primeros espadas. Tras el adiós de Ricardo Cañete en febrero de 2024, apenas 18 meses después de su puesta en funcionamiento, ahora es Álvaro Jabón quien abandona la gestora, justo en el tercer aniversario de su lanzamiento.

Aunque el desligamiento de uno y otro atiende a contextos diferentes. Cañete era socio-fundador y cogestor de los fondos, y todavía hoy sigue unido a la gestora como consejero independiente.

No es el caso de Jabón, que ahora busca nuevos proyectos empresariales con los que colaborar. Previamente, había estado en Andbank y Banif (hoy Santander Private Banking).

Jabón, que se enroló en el proyecto de Panza desde Diaphanum-IronIA Fintech, era su director de Operaciones. Un puesto clave como mando intermedio y correa de transmisión para toda empresa, más si cabe para una firma de inversión. Desde comienzos de 2022 ya había ayudado a poner la primera piedra de la entidad a los ex Bestinver.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, desde septiembre su puesto ha sido asumido por Pablo García-Cruz, que lleva desde el principio en Panza y antes había trabajado para Valentum AM en su departamento de operaciones, y como analista de riesgos en el Santander.

"Agradecemos a Álvaro su contribución a Panza y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", señalan fuentes de Panza.

En estos momentos, Panza Capital administra más de 230 millones de euros entre sus cuatro fondos de inversión y su único plan de pensiones.

Si bien el grueso del patrimonio se concentra en dos fondos: Panza Inversiones, con 97,5 millones y que este año sube un 2,4%, y Panza Valor, con 88,5 millones y un 7,9% de ganancia este ejercicio.

Los fondos de Panza están muy volcados con las pequeñas cotizadas europeas y tienen un fuerte componente cíclico.

Entre tanto, y para potenciar un crecimiento controlado en el largo plazo, la gestora había suscrito acuerdos de distribución exclusivos con entidades de banca privada como Andbank (incluido MyInvestor), Creand Wealth Management o Singular Bank.